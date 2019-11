Quais as acessibilidades mais importantes?

Não sendo Portugal um país rico muito menos a Madeira uma região que se dê ao luxo de gastar dinheiro em obras com pouca importância ou repetitivas, como aconteceu num passado recente, devíamos ao pensar em novas acessibilidades ser muito criteriosos. Está pensado e penso que já em fase de estudo uma nova via expresso que irá ligar o Curral das Freiras ao Jardim da Serra, com a justificação que o fluxo de turistas que visita estas duas povoações não tenha regressar pelo mesmo caminho. Mas não seria mais pertinente e de importância redobrada tanto na vertente do turismo como na vertente de fixar as populações a norte uma ligação rápida do Curral das Freiras à Boaventura? Sendo das povoações mais isoladas da Madeira traria com este novo trajecto rodoviário um desenvolvimento económico acrescido à costa norte que é aposta deste novo governo. Outra acessibilidade que está esquecida e que penso ser de vital importância tanto a nível politico como social, equacionar a via expresso dos Canhas. Alguém já contabilizou o fluxo de turismo em viaturas ligeiras e autocarros que circula diariamente na antiga ER 222, e que dá acesso após ao Paul da Serra? A freguesia dos Canhas sendo uma freguesia de intensa agricultora não seria importante para escoar os produtos agrícolas? Entretanto as zonas altas de Camara de Lobos já tem uma via expresso!!!! Está na hora de escolher prioridades e ser assertivo.