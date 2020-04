PXO, os sorrisos do destino

Hoje, apetecia-me escrever, mas não queria escrever sobre ele.Não, porque ele me seja indiferente, mas porque para além de todos os constrangimentos que ele provoca, há uma parte da nossa vida que ele ainda não conseguiu apagar, os sorrisos.No ano de 1962 Pierre Kast, cineasta francês da Nouvelle Vague, convida uma jovem francesa de 19 anos a participar num filme. Os Sorrisos do destino assim se chama a película, título original, Vacances Portugaises.Associados a este filme, há um documentário com o título P.X.O, dirigido pelo mesmo realizador. Os protagonistas do filme foram convidados a passar uns dias no Arquipélago da Madeira. Como na altura, só o Porto Santo tinha aeroporto, o elenco aterrou na nossa ilha e depois apanhou o barco para a Madeira. Para além de ter uma referência direta ao Porto Santo, o documentário reúne dois dos mais notáveis em cada uma das suas áreas. A jovem que fiz referência no início do texto, é hoje uma das mais mediáticas atrizes francesas e antes de ser uma mega estrela, passou pelo Porto Santo.A atriz em questão chama-se, Catherine de Deneuve. Na banda sonora do documentário e de acordo com a minha investigação, está um instrumental de guitarra portuguesa. Essa música, foi mais tarde incluída no álbum “Guitarra Portuguesa”.O tema chama-se, Porto Santo e é uma das músicas imortais do grande mestre Carlos Paredes. Quis assim o destino que Deneuve e Paredes deixassem o seu nome associado à Ilha Encantada e a Praia dos Milagres. Hoje não há avião, amanhã também não, nem depois e provavelmente daqui a um mês também ainda não haverá um transporte para irmos de Vacances. Mas, quer estejam a trabalhar, a teletrabalhar, em lay-off ou outra qualquer modalidade, seja no PXO, seja no Funchal, seja em Lisboa ou no Porto, seja em Madrid, Paris, Milão ou em Nova Iorque, será imperativo segurar, os sorrisos do nosso destino.Boa Páscoa e BALAMENTO.Visto do Ilhéu de Fora é assim o destino, mas com o vosso sorriso será outra coisa.

Nelson Caldeira