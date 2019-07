PURP- M (metrópole)

Seria de esperar de um partido recente, formado e fundado por gente que viveu, no tempo da “velha senhora”, e já alguns com mais de 40 anos de vivências democráticas, comportamentos, de respeito pela democracia, assim como pelas instituições que ajudam a fundar. O que se esperava, do PURP, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, era uma postura de “estado” em consonância com o funcionamento do mesmo, respeitando a democracia, e acima de tudo valorizando o trabalho, altruísta de cidadãos, que assumem, com frontalidade um projecto numa região autónoma, que por o ser, condiciona, as estruturas desse partido, a um respeito, pela mesma dita, e aqui referida autonomia da Madeira e das suas gentes.Assistimos a comportamentos, desviantes, de desrespeito, pela democracia, de desconsideração, pelas estruturas, que uma comissão instaladora, constituída na RAM, tentava, com toda a cautela implementar: um partido nacional não pode ser gerido, como se de uma padaria tratasse, nem determinadas decisões, podem ser tomadas, de ânimo, leve, tomando conhecimento, pela manhã, de uma situação de crise, devidamente anunciada, e à tarde, após umas cervejas, e uns tremoços, a decisão ser tomada e comunicada, desconsiderando um trabalho de largos meses, da comissão instaladora do PURP na RAM.Não estamos cá, nem para brincar aos partidos, muito menos, para sermos “barriga-de-aluguer”, para quem faz da politica e do partido, um instrumento de projecção pessoal, não olhando a meios, para atingir os seus objectivos, muito menos, para que brinquem com o nosso trabalho. Quem julgou ser um manipulador nato, foi um manipulado inconsequente: o que não se esperava, é que no “contenente” os, objectivos fossem comuns, dai a leviandade na tomada de decisão, inclusive no ridículo da mesma, pois não se pode demitir, aquilo que não se nomeou, a tal comissão instaladora; inclusive como demitir, aquilo que já sendo nomeado anteriormente, defendem a sua continuidade.Explicando melhor, cá o Sr. Macedo já era “representante legal do PURP e cabeça de lista”, apenas presidia à comissão instaladora do partido na RAM, Edgar Silva, e da qual fazia parte, o Sr. Macedo ao qual, sim foi lhe retirada confiança politica, sendo informada a estrutura nacional, em tempo real e antecipadamente através de um grupo no Messenger, “PURP ZERO Gabinete de Crise” constituído pelos representantes nacionais do partido, Fernando Loureiro e António Dias, e cá por mim, e Alexandre Pestana, sugerindo-se a substituição de Macedo por Alexandre Pestana, já que da minha parte mostrei indisponibilidade: explicadas, todas as razões, com a transcrição das conversas tidas em reunião do grupo no “whatsapp PURP MADEIRA” a principal, foi a obstinada recusa de Macedo em assinar um compromisso, numa “Carta de Princípios” a redigir, sobre a rotatividade do mandato e como esta deveria ser implementada e regulada: nós cá e de forma autónoma, decidimos, de forma irreversível e informamos o partido das nossas condições de continuidade, que implicava o afastamento total de Macedo, já não existiam dúvidas, de que esta era a decisão a tomar. A prioridade em eleger, na RAM, a todo o custo, determinou, um decisão nacional, e só às estruturas nacionais, caberá agora no futuro, assumir a responsabilidade, “de dar o poder todo”, a uma pessoa, o que contraria o bom funcionamento de uma estrutura democrática, mas assim, também, entregaram o “trabalho todo”, a novos actores, que o próprio partido não conhece, nem sabe quem são e ao que vêm. A verdade, é que apostar numa eleição, apenas focados numa hipótese de financiamento de um partido pela ALRAM, no caso do PURP é um contra-senso, pois colide com os seus princípios, e naquilo que defendem como “financiamento dos partidos”.Finalizado este episódio, apenas caberá ao partido, ver, e aceitar que a sua imagem seja, substituída, na RAM, pela foto de uma pessoa com a bandeira da região, como pano de fundo: um sinal claro de autoritarismo e cultura da personalidade, impossível de se aceitar ou inclusive ajudar a vingar.O tempo escreverá a verdade, bastará assistir e estar atento, que não é com este tipo de gente que se quer formar lideranças, numa região autónoma; o povo decidirá em conformidade.