O líder parlamentar do PSD,

Fernando Negrão, disse que

estes 4 anos de governação

foram de reality show. Recor-

demos que aquele partido

enquanto desgoverno, delapidou

o SNS, os transportes e a educação

pública, a Cultura e por aí adiante.

Foram para além das imposições da troika - uma ruína. Têm a credibilidade à beira da falência e a supra-citada liderança tem sido, significativamente,

para lamentar! Ao contrário do que diz o seu líder, as recentes sondagens não são para desvalorizar. Estas são as mais

importantes para calcular o resultado das próximas eleições legislativas, que lhe deram

um resultado humilhante! Gostaríamos de saber, caso as sondagens lhe fossem favoráveis, se mantinha a mesma posição negacionista...

Vítor Colaço Santos