Procuro-te no Natal!

-Meu amor onde é que estás?/ Onde estás que não te vejo/ meu amor onde é que estás? / De te ver tanto desejo.

- Procuro e não te encontro. Vejo o Natal se aproximar. O presépio para fazer. O Jardim para iluminar.

Onde estão as bolas reluzentes? As gambiarras de luzes intermitentes? Os enfeites caindo em modo vertical E A estrela que lá no cimo comanda e embeleza a nossa árvore de Natal?

- Meu amor onde é que estás?/Onde estás que eu não te vejo/Meu amor onde é que estás?/ De te ver tanto desejo.

Tenho o desejo de te ver, para poderes me dizer, onde estão os pastorinhos, a manjedoura com o Menino, As imagens de José e Maria sua mãe e da vaca e do burrinho também. Das casas que sobem as montanhas, do fontenário que faz correr águas pelas suas entranhas. Dos lagos em miniatura, das pontes e das verduras e de tudo o resto que constitui o nosso presépio.

- Meu amor onde é que estás?/Onde estás que eu não te vejo/ meu amor onde é que estás?/ De te ver tanto desejo.

- Quero te ver, te encontrar, para me poderes ajudar, nos arranjos florais, na confeção dos doces originais, nas iguarias que fazemos em todos os natais. Na preparação das carnes que já sinto o seu cheiro divinal e que fazem as delícias do nosso almoço de Natal.

- Meu amor onde é que estás?/Onde estás que eu não te vejo/meu amor onde é que estás?/De te ver tanto desejo.

- Tens de chegar. Tudo terá de ser feito. A preceito. Mesas engalanadas, preparadas para os familiares e os amigos, com as “entradas” e os digestivos.

- O almoço a ser servido.

- Meu amor já chegou / eu também aqui estou /com a Família e os Amigos/ o NATAL começou!