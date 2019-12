Prioridades, Senhor Pereira

O senhor Pereira disse que se demitiria se o governo não cumprisse com a promessa de construir um pavilhão para o andebol na zona do tecnopolo. Numa terra com graves lacunas financeiras, e com uma dívida monstruosa que até os bisnetos do senhor Pereira vão ter de pagar...temos de olhar a prioridades.

O pavilhão do Funchal devidamente remodelado não é suficiente para o Andebol? O pavilhão do Marítimo não devia ser alternativa complementar ao pavilhão do Funchal? O Marítimo e o Madeira Sad não estão associados?

Já não lhe chega subsídios sucessivamente renovados há mais de 30 anos para Santo António, para campos, serviços administrativos, clínica de fisioterapia e mais recentemente para os Barreiros? Um estádio de futebol que foi deitado abaixo e excessivamente reconstruído em altura, com dinheiros que o povo tem pago e há-de pagar, onde indevidamente se fazem feiras ( o governo fez um recinto para feiras) e até acolhe uma escola profissional. Já não lhe chega igualmente um colégio pago pelo governo com ordenados de professores destacados remunerados pela secretaria da educação? O Marítimo só ostenta o pomposo nome de Colégio???!!!, de resto nós assumimos tudo.

O senhor Pereira atreve-se a querer intimidar o presidente do governo com ameaças e até pasme-se veio dizer um destes dias que o Marítimo “se calhar até faz um melhor trabalho de divulgação da ilha do que a própria Associação de Promoção da Madeira (APM)”. Este senhor pensa bem? Será pelos brilhantes resultados do Marítimo dos últimos anos? Mas se é assim tão bom também em turismo, candidate-se a presidente da APM., e faça um favor ao governo que parece não ter competência para contratar um Diretor há mais de 6 meses....E o senhor presidente do governo em vez de prometer mais um pavilhão para o andebol, devia pensar num espaço e num pavilhão multiusos para o desporto e para espetáculos, pois o melhor destino insular do mundo não tem um recinto coberto adequado com conforto e qualidade acústica para grandes eventos.