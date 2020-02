Principio da Insanidade

Como Madeirense a viver em Lisboa (logo sem direito a subsídio de mobilidade) preocupa-me o que será do “destino Madeira” futuro.

Qualquer tentativa de reserva que se faça em épocas altas, o preço é altíssimo.

Nota. Épocas altas para estes preços, não são só Carnaval, Festa da Flor, Verão e Natal. Bastam ser épocas em que temos pontes ou não haver escola.

Não sei o que os responsáveis do turismo na Madeira andam a pensar. “Responsáveis do turismo na Madeira”, que quererá dizer isto?

- O GR que tem de ditar as políticas de transporte e os valores de investimento na promoção do destino? (esta do “tem” é para ver se alguém “pega”).

- Os privados que investem no turismo, e sendo parte central do problema, não deveriam ser parte fulcral na solução?

- Os clientes que vão decidir se vão ou não à Madeira? Grupo perigoso, este...

Solução? Bem, as que têm sido tentadas pecam no princípio da insanidade (fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes). Ficamos por aqui? Ou pensamos fora da caixa?

O certo é que quando (e não digo se), o destino Madeira perder mercado, os privados é que vão sofrer. E quando falo dos privados, falo dos seus trabalhadores, não só dos seus patrões.

Ou vamos assumir o que está à vista de todos? Que a solução de subsidiar a nossa companhia de bandeira (e por arrasto quem se meteu na linha Madeira) foi criar um subsídio cujo tecto são 400€ em que o residente paga 80€?

E claro está, as companhias que entraram na linha, o que dizem? Vendo a 400€, o resto é conversa.

Bem que podiam ir “chatear“ outra linha. Bem pensado, mas qual? Que linha tem voos suficientes, ou passageiros, para sacar o subsídio?

Em conclusão, ou agarram o touro pelos cornos, ou então isto vai dar asneira.

Duas notas:

1 – De cada vez que um avião dá uma volta na Madeira à espera de aterrar, aparecem logo noticias nas redes sociais. Anda aí pessoal muito atento?

2 – Pegando no ponto 1, comecem mesmo a pensar fora da caixa!

Bernardo Gomes