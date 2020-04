Quando li a entrevista que o presidente do meu clube deu ao Diário vieram-me as lágrimas aos olhos. Logo pelo título: ‘Primeiro a vida... depois o futebol’. Confesso que ainda estava a lagrimejar quando recebi um telefonema de um amigo ainda mais maritimista que eu. Mesmo fanático. Depois dos cumprimentos do costume, ‘como estás, e a família, e a quarenta’, disparou logo: ‘Leste a entrevista do presidente do nosso clube no Diário? Achei que estava bem, politicamente correcta até que um primo meu me alertou para isto: Sabes que o Marítimo foi o único clube do país e talvez da Europa ocidental que continuou com os treinos até 17 de Março quando o governo mandou fechar tudo na 6ª feira anterior? Sabias que e os Sub 23 e os B treinaram em Santo António e a equipa principal treinou por grupos nos Barreiros? Os Sub 23 até treinaram com máscara e luvas. E os funcionários só duas semanas depois é que foram para casa de férias pois o presidente disse que não seria ele a lhes dizer para não trabalharem? Já viste isto? Primeiro a vida?!’ E, pum, desligou o telefone agastado. Bem no princípio custou-me a acreditar mas uns dias depois falei com dois profissionais, um de futebol e o outro não, que não desmentiram. E ainda aqui vamos.

J.P. V. Freitas