Precariedade laboral

Li o artigo sobre as infrações laborais que o DIÁRIO publicou. Interessante e bem vindo o reforço da fiscalização. No entanto é pouco. Há dias o Ministro dos Negócios Estrangeiros desancava, e com razão, nos patrões e empregadores.

Digo com razão, porque conheço o que se passa em muitas empresas deste pobre País. Sei de uma, que contratou há 15 anos um vendedor. Desde essa data é remunerado com o salário mínimo, sobre o qual paga Segurança Social e os impostos que tem que pagar. A cada três anos é convidado a rescindir e a assinar novo contrato com a mesma empresa, mas com outro nome, continuando a receber salário minimo e a fazer descontos sobre o salário mínimo.

Claro que tem uns prémios por objectivos e um prémio de 500 euros no Natal. Quero dizer, na verdade deve levar para casa 1.000 euros, mas quando se reformar, o que está para breve, levará de reforma o salário mínimo...

Isto nas barbas da Segurança Social. Claro está que sobre estas remunerações acessórias não são praticados os descontos que deviam ser pagos. Com isto roubam a reforma de quem trabalha e a Segurança Social. Na verdade, razão tem o ministro Augusto Santos Silva. A nossa classe empresarial é da mais miserável e tacanha que existe.