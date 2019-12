PPD/PSD em estilhaços

Chamemos-lhe combate, antes do debate, entre os três candidatos a liderar o partido da contrafacção social-democrata, onde se vendeu banha da cobra. Com fartura. Antes desta mistela para enganar incautos, lavou-se muita roupa com nódoas que nem a lixívia pura as conseguiu fazer desaparecer... A guerrilha interna atingiu

o auge através da RTP. Foi um mau espectáculo, porque confrangedor e sem lisura entre doutores que primaram pelo mau exemplo. Roçaram o vergonhoso.

O PPD/PSD quando está no poder implementa políticas diametralmente opostas, àquelas de quando é oposição. Nada de relevante acrescentaram para a maioria dos portugueses. Todos estiveram de acordo em «criar mais riqueza». Para quem?

Para quem os apoia em todas as vertentes, os patrões. Nem uma módica medida propuseram em benefício do Zé Povo. A populaça, para esta gente, não interessa para nada, excepto para lhes apanharem o voto, com o fim de chegarem ao poder...

Vítor Colaço Santos