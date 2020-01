“Posso falar o que eu acho?”

Era o que dizia Jô Soares no seu programa televisivo “O planeta dos Macacos”, lembram-se? Já tem uns aninhos! O que eu acho é que, como tenho o hábito de ler jornais e consumir muitas e repetidas notícias televisivas e radiofónicas, algumas dessas notícias e outras situações, que acontecem no nosso quotidiano motivam-me a fazer, na minha perspetiva, uma análise do que julgo ser de interesse para o cidadão comum. O que escrevo a seguir, exprime de certa forma o resultado dessa análise e ao mesmo tempo uma preocupação. Então vejamos: Até novembro de 2019 o Governo da República conseguiu um excedente orçamental de 546 milhões de euros, o que custou aos portugueses um aumento do custo de vida e uma consequente sobrecarga nos impostos, revelando ser um feito verdadeiramente extraordinário dos últimos 4 anos de governação socialista. Aplausos! Paralelamente a esta informação vejamos por exemplo, como está o SNS, onde se paga, nalguns casos com a própria vida, um alto valor, devido à falta de meios humanos e de medicamentos, resultando numa situação continuadamente degradante no todo nacional. Entretanto, no passado dia 28 de dezembro a televisão também divulgou uma informação no mínimo caricata. “O constitucional (entenda-se: o Tribunal Constitucional) não tem verbas para fiscalizar os políticos” (!) Perfeita contradição. Quer dizer, o apoio à natalidade para que o país possa crescer e prosperar é praticamente inexistente ou pouco relevante mas, por outro lado, quem realmente cresce e prospera é a grande família política portuguesa que, nunca foi tão grande. Apesar de tudo, não há verba para fiscalizar a governação dos nossos políticos a outros níveis. Fantástico! Bem, por estes dias, e enquanto as notícias acontecem, saí de casa e fui até à placa central com o objetivo de ver o Menino Jesus entre a multidão de residentes e forasteiros, e claro, descascar uns amendoins enquanto bebia uma ponchinha regional. Estava mesmo precisando! Foi uma daquelas ponchas que afinal não são elaboradas no momento, e que têm um sabor estranhamente exótico. Apenas uma mexedela energética à vista do freguês com o respectivo... e já está! Supostamente em alguns casos, nem o mel nem a aguardente são regionais! E interrogo-me: Será que há falta destes produtos na nossa ilha? Voltando às notícias, o GR vai gastar 40 milhões na recuperação e beneficiação de 100km. de levadas, tudo para que a água chegue na quantidade desejada e atempadamente aos 40 mil regantes existentes. Tiro o meu chapéu! Não menos importante será, com carácter urgente, providenciar o armazenamento de parte dessa água, para que a mesma possibilite regas mais frequentes dos poios/socalcos que existem um pouco por toda a ilha, e assim possam também os regantes, desta forma, garantir a continuação do verde da nossa paisagem Rural. Afinal, estamos a falar do melhor destino insular do mundo.