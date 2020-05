Portugal, “Um Mar de Encalhados”

Fazendo “trabalho de casa” e vendo a disparidade das nossas realidades de todos aqueles que adoram barcos e mar, as tabelas de preços abaixo são referentes às Marinas de La Rochelle(França), Marina do Funchal e Marina da Horta respectivamente.

Num Mundo de Navegadores “encalhados” que somos nós os Portugueses, fica aqui o desrespeito das nossas autoridades aos descendentes do Infante Don Henrique amantes do Mar.

Os cálculos que apresento são referentes aos tarifários das referidas Marinas para uma embarcação no escalão dos 10 aos 11 metros VS salário mínimo.

Tabelas de preços das Marina La Rochelle, Marina do Funchal e marina da Horta(Açores).

La Rochelle 126.45Euros

Marina Funchal 208.00 Euros

Marina da Horta 69.55 Euros

O Ordenado mínimo em França são de 1539.00 Euros, tarifário mensal de 126.45, equivale a 8,21% do ordenado mínimo nacional.

Ordenado mínimo na Região Autónoma da Madeira são 650.00 euros. Tarifário mensal de 208.00, equivale a 32% do ordenado mínimo Regional.

Ordenado mínimo na Região Autónoma dos Açores são 666.75 euros equivale a 10.43% do ordenado mínimo Regional Açoriano.

Ou seja, para que nós pudéssemos estar um pouco mais próximos de uma comunidade náutica poderosa e desenvolvida como a Francesa deveríamos ter percentagens idênticas de Ordenado Mínimo/Tarifário na ordem dos 8.21% .

Nesse caso teríamos a Marina do Funchal com um tarifário de 53.36Euros em vez de 208.00 mensais e nos Açores só teriam que retirar 2,22% ao tarifário actual. Uma vez mais nesta área(como em outras tantas) os Açores estão bem à frente da Madeira.

E isto sem falar nas Marítimo/turísticas, que essas então como “prémio” por criarem emprego e riqueza a todos, são castigadas com o dobro dos tarifários.

Sempre disse e tenho dito que precisamos de políticos e gestores que se preocupe com a “Salvaguarda do Interesse Publico” e não no seu Umbigo.

PS As Marinas nos Açores, com a excepção da Maria Praia da Victoria(Ilha Terceira) são da Administração de Portos dos Açores,S.A.

Miguel Sá