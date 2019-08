Portugal não avança com baixos salários

Qualquer trabalhador a receber o salário minimíssimo nacional, trabalhar 12 horas ou mais por dia, contratado sem nunca ingressar no quadro efectivo e trabalhar ao fim-de-semana e nos feriados, não se criam condições de estabilidade familiar. Sobre esta realidade é impossível conquistar o crescimento e o desenvolvimento equilibrado dos filhos. Bem prega o governo em querer mais crianças, contudo os incentivos ou rareiam ou não existem...

Para agudizar este desequilíbrio para os trabalhadores, o Observatório sobre Crises e Alternativas adianta que quase metade das horas extras realizadas em 2018 não foram pagas, tendo ficado no bolso dos patrões cerca de 820 milhões de euros! A transferência de rendimento dos trabalhadores portugueses para o capital é uma gritante injustiça, dizendo a Organização Internacional do Trabalho que é a mais significativa na União Europeia. E, com a nova legislação laboral o patronato continua a navegar de cruzeiro...