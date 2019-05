Portugal está doente...

O Portugal de hoje está doente. Sofre de corrupção endémica. De inversão de valores crónica.

Padece de falta de padrões e é bombardeado dia e noite pela propaganda oficial, apoiada pela comunicação social, que tudo vai às mil maravilhas, quando a realidade nos hospitais, nas estradas, nas escolas, nas ruas, no serviço público, no desvio de verbas públicas, no favorecimento a amigos e financiadores, no poder público, é de arrepiar.

Tomou conta do país uma onda manhosa, medíocre, de assalto aos cofres públicos, um tsunami de tráfico de influência, de falcatruas engendradas no escuro da noite, para à luz do dia extorquir o erário em favor de quem está instalado em cargos importantes e para quadrilhas montadas para o auto favorecimento.

As autoridades escondem de forma criminosa, encoberta pelas chicanas espertas de advogados milionários a desserviço do país, os igualmente crimes cometidos pelos seus colaborares e ex., desviando da opinião pública o quão podre é o seu interior. O rótulo do segredo de justiça que só protege quem se dedica a assaltar e a traficar influência nos escaninhos do poder.

A vida política nacional transformou-se numa permanente campanha eleitoral, em que as necessárias políticas públicas foram substituídas pelas estratégias de marketing destinadas a angariar a simpatia popular e votos sem base de realidade, sustentada na propaganda, no engano.

Quem ousa contestar, criticar, é enxovalhado, acusado de qualquer coisa que possa desmerecer a sua denúncia, desacreditar a sua crítica.

O país de hoje está doente, quando deveria a passos largos prosperar de forma concreta, eficiente, sustentada, com a melhoria da qualidade de vida de toda a sua população, sem eufemismos, meias-verdades, fomento à luta de classe, à divisão de raças.

O Portugal de hoje vive sob uma ditadura eficiente. A ditadura das minorias, que assumiram o controlo do poder público, da média, dos movimentos sociais, e encurralaram a verdadeira classe média, a que sustenta tudo isso com o seu trabalho, naquilo que nós muitas vezes dizemos de que um político tem “vergonha de ser honesto”.

Hoje, o povo português, sem rumo e sem projecto, no final dos planos do poder de quem o domina, afana literalmente o seu país, na medida em que o exemplo vem de cima e cada um sente-se no direito de também tirar partido.

Todos despojam onde, quando e como podem, o património que deveria ser comum a todos. Desde a doméstica que pede para não descontar, ao empresário que se farta nas tetas das obras do governo, passando pelos altos funcionários que arruínam as suas carreiras em troca de favores baratos e dinheiro alto.

Portugal está doente porque não tem lideranças sadias. Não tem oposição consistente e comprometida em ser oposição. Não tem nada que não seja, na base do salve-se quem puder, a busca do dinheiro fácil, da fama imediata, do enriquecimento ilícito, da fortuna a qualquer preço.

Portugal é um país doente, contaminado, que se tornou preguiçoso, indolente, à espera de que algum messias mentiroso venha salvá-lo, enquanto salvam apenas a si mesmos. E nunca mudarão, se o próprio povo não se levantar e, nas urnas, parar de eleger quem só administra os remédios errados ao país. Deus...os acuda.