Porto Santo pela negativa

A quem de direito da Câmara Municipal do Porto Santo. No passado dia 17 do corrente mês, como tantos outros tambem éu com a minha família demos uma escapadinha ao Porto Santo. Tudo corria bem ate que a determinada altura tivemos necessidades fisiológicas. Procurámos pelas casas de banho públicas e qual foi o nosso espanto...estavam FECHADAS!!! Contactei a Câmara local ao que fui informado que o mesmo se devia à situaçao pandémica!!! Se estão com medo da situação pandémica porque tantos apelos para visitar a ilha? Meus senhores, como disse a funcionária aqui na Madeira, as casas de banho públicas estão abertas...