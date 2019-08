Porto Santo A’gosto

Numa recente viagem marítima sem concorrência, lá fui com a família atá a ilha dourada tentar reviver velhas recordações e alguns dias felizes já que, agora, a vida se apresenta com uma nova realidade quotidiana. E ali chegamos tranquilamente pelas 10:30h. ao que se seguiu o desembarque sem atropelos mas, o que nos esperava no imediato não era de todo previsível. Com uma criança ao colo e, numa hora de sol escaldante própria da estação do ano, o barco despejava (literalmente) as pessoas e a carga. Cá fora, um transporte público deficiente a dar sinais de desorganização, fazia o que podia para satisfazer as necessidades dos viajantes. Depois de 15 a 20 minutos numa fila interminável para o serviço de táxi, decidi adiantar-me e abordar o taxista de uma carrinha de 8 lugares que se preparava para arrancar com apenas 2 ocupantes. Era um casal português do continente que não hesitou em nos aceitar para partilhar a curta viagem até ao destino. Instalei-me ao lado do condutor que não tardou em encetar uma breve conversa. “Isto fica muito complicado sempre que o barco chega”. E continuou. “A polícia marítima ordenou recentemente novas regras de acesso ao porto. Você não imagina ao fim-de-semana e feriados, com mil e tal passageiros a bordo, o problema que é!” E então não se faz nada para melhorar a situação? Perguntei. “Já falamos com o Presidente da Câmara mas, não fez nada, está igual”. Ultrapassado este primeiro obstáculo, lá chegamos finalmente à casa que nos acomodou a nós, e a algumas indesejáveis baratas que apareciam do nada como que a reclamar a nossa invasão territorial. Apressei-me em sair e visitar o novo espaço da grande superfície ali existente. Pareceu-me ser a única novidade da Ilha para além das obras que avançavam a passo de caracol, de uma rotunda e estação de autocarros no centro da vila. No hipermercado alguns produtos (frescos) estavam em falta nas prateleiras. Vinham no barco mas tardavam em chegar. Nos dias seguintes, a tranquilidade diurna, o azul do céu e o mar meigo e acariciador, justificavam o investimento baseado nos poucos recursos financeiros e nas nossas tímidas reformas. E ali estávamos, contemplando e usufruindo daquele mágico recanto do arquipélago, único e exclusivo do País e da Europa. Com o cair da noite, os visitantes exibiam o bronze e o sorriso ganho na areia, no mar e no sol, enquanto a doce lambeca se derretia de tantos beijos. Aqui e ali, brindavam-se ao sabor da lua cheia e da música ao vivo. Mas, eis que a minha caminhada por terras de Tristão Vaz sofre um dececionante revés. Música ao vivo, sim, mas até às 4 horas da manha! Dia após dia! Não, não estou a exagerar. A licença assim o permitia, e só mesmo os vidros duplos das janelas da casa, permitiam atenuar o pesadelo. Penso que num perímetro de pelo menos 2 km. muita da população residente também se incomodou muito com esta desnecessidade. Observei ainda a falta de palmeiras no largo das palmeiras mas, terá sido aquela situação que o trabalhador que as ia plantar não se apresentou ao serviço! E como dizia o Sr. Ornelas, vendedor de fruta da época, vinho e bolo do caco de qualidade superior, “continuações de boa vadiação!”.