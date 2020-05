Através de um post do Luís Betencourt fiquei a saber que o Porto Santo continua abandonado e no arquivo das promessas.

Além das estradas esburacadas e da falta de preparação e alindamento da Ilha para o Verão, há uma obra no centro da cidade que se mantém em passo de caracol.

Miguel Albuquerque foi ao Porto Santo lançá-la como sendo um arranjo urbanístico de excelência. Creio que já passaram dois anos. No ano passado remediaram a rotunda para o São João e depois logo se via o resto. Afinal faltava uma expropriação e acordo com o concessionário do bar e tudo continua na mesma. A barraca do outlet mantém-se e as obras esperam. Ou seja sem acordo para o projeto avançar. Não se percebe como é que um Presidente de governo anuncia um obra de referência e não estão salvaguardadas todas as condições para a sua efectivação. No vídeo do Luis Betencourt é possível ver que está tudo parado e teremos mais um Verão com aquele urbanismo tipo guerra do Iraque. Uma vergonha. Agora, sem a Direção regional que antes já não funcionava, quem cuida das competências do governo na Ilha?

E nesse post ficámos a saber que neste regresso do Lobo Marinho ainda não é possível comprar bilhetes já com o subsídio descontado. Um ano depois está tudo na mesma. Ou seja exige-se e bem da República os 86 euros diretos, mas não se faz o mesmo para a ilha dourada.

Um impasse. Porto Santo queixa-se da Madeira, tal como os Madeirenses se queixam de Lisboa, tal como os Portugueses se queixam da Europa. Não há paciência. E os políticos continuam a ganhar o vencimento por completo para isto? Há vírus que vieram para ficar...