Portimonense vs FCPorto

No Algarve nem tudo se move sobre areia. Há sempre um apito por lá, a avisar perigos, quer seja do vigilante dos banhistas, quer seja do homem do apito no relvado de jogo de futebol. Os portistas ganharam, os portistas podiam ter empatado, mas aos 98mints. os algarvios depois de sofrerem o 1º golo de penalti devido a uma falta em que não houve braçada, mas que o homem do apito viu e apontou para a marca que colocou o Portimonense a perder, e por isso coube aos algarvios reagir e estes assim o fizeram e chegaram ao empate para desespero dos azuis e branco, que ficaram amarelos até aos 98 mints. momento em que voltaram à vantagem, e acabaram por ganhar por 3-2, um jogo em que também perdeu o tal homem do apito, que não era amarelo nem dourado, mas que rendeu os três pontos aos portistas que já não os esperavam, depois de os terem visto a voar como gaivota sobre as águas aonde os banhistas se recreavam indiferentes ao caso que durará pelo menos muitos programas de TV e por mais do que muitos comentários dos especialistas que abundam dentro e fora das linhas da seriedade, ou da verdade desportiva;