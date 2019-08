Porque devemos votar?

A 22 de Setembro devemos em primeiro lugar votar, e votar bem, pela nossa saúde. Devemos votar para afastar do parlamento uns tachistas, e outros que se candidatam, pelo tacho, uns senhores que em nada contribuíram para o bem-comum...nada.Sou candidato, é verdade, mas graças a Deus e á minha vontade numa posição que me afasta definitivamente da ALRAM, não me afasta é de colaborar com uma candidatura de uma pessoa, com garra e com um grande potencial politico. No meu percurso na politica, tenho conhecido, cada aldrabão, focado na conquista apenas do tacho, o tratamento é pontapé no cú, e ficam sós a assobiando. O certo é que faço amizades e amigos, que sempre me acolhem, que reconhecem mérito, na minha colaboração, enquanto outros maldizentos julgam, que por me afastar, fui posto a correr, enganam-se.Mas passa pela cabeça de alguém, no seu perfeito juízo, votar em alguém, que promete “erradicar o cancro”, nossa senhora, é gozar com a desgraça de muita gente que gere uma crise de doença; ora, teria mais sucesso se prometesse a erradicação da disfunção eréctil, ou da ejaculação precoce: então seriam votos ao kilo.Mas devemos votar, para afastar o cenário de maioria absoluta, blindar o despotismo laranja, e a gula pelo poder, da troupe rosa, um grupo que parece uns candidatos a uma qualquer programa Erasmus: tudo um divertimento, uns copos, e festança.Admito o cenário de acordo entre partidos, a formação de um governo de salvação regional, é isso mesmo meus caros, estamos vivendo uma situação de caos total, na mobilidade marítima, é o que se vê, um assalto, na área outro assalto, na saúde, chegamos a um ponto onde o SRS é um problema de saúde publica com resquícios criminais, na educação, um gozo total, ora estamos perante um cenário, que maioria absoluta, cá é bem pior que a maioria geringonçada de lá, e as duas juntas, lixam-nos, porque a de lá, quer apenas trocar aqui por uma rosácea. O boletim de voto tem 17 partidos, nossa senhora, parece o pós 25 de Abril de 74, e nós que vamos votar, devemos afastar, varrer o lixo, que nos governa, blindar o abuso, dos que pretendem o trono, recusando-lhes a maioria, e acima de tudo afastando um cambada de interesseiros que se candidatam pelo tachinho, uns malandros, sem vergonha na cara, diria alguns, uns que conheço bem, que discutiam, posições, e que se tinham arriscado e colocado a vida profissional em risco; porra o que estava esperando, depois de abrir o “bico” de forma irresponsável. O povo tem de estar atento a esses grupos de vadios. Votem, sim como o voto fosse remédio para ratazanas.