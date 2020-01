Pontos de vista

Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é quase um acto revolucionário.

Com maior ou menor repercussão, consoante o local e o contexto onde estejamos inseridos.

Parece que entrámos num “Limbo”ou fomos confinados à “Sala dos Passos Perdidos”,sem vislumbre de saída nos tempos mais próximos. É nesta “sala “que se cruzam, cumprimentam, sorriem,desdenham,murmuram... deputados e membros do Governo, políticos em geral que,ignorando a nobre missão do serviço à causa pública, não nos conduzem a coisa nenhuma.

Todos sabem o que está mal, mas esperam que sejam os outros a resolver. Todos querem mudar o quintal alheio, mas não movem uma malha no seu próprio quintal.

Soluções (às vezes )pouco democráticas e alternativas instantâneas nunca serão soluções conclusivas na eliminação ou desagravamento de problemas sérios .

Há muita gente que não quer ver,não quer saber,mas é uma realidade incontornável. O O.R. (Orçamento Regional), que é como quem diz- o Governo Regional, não tem dinheiro para investir num sistema de transporte marítimo rápido, eficaz e barato que sirva,de facto, aos PORTO-SANTENSES. O mesmo Governo que investe milhões de euros em obras megalómanas,que espalha betão,que faz obra pública com reduzidos prazos de validade. (Onde está o Mercado, o Matadouro, a Praça do Peixe, a Lota....etc,etc.etc???) O mesmo Governo que,ano após ano, nos mantém reféns de monopólios e de interesses privados que em nada abonam no nosso desenvolvimento e nos deixam ,sistematicamente, isolados.Nada surpreendente,mas relevante para a memória dos tempos.

Insignificante para poucos,mas demasiado para muitos que olham para trás e não vêem uma (nova) história para contar. Continua a intolerância com quem ousa pensar diferente, questionar,reflectir...

Não se cultiva,e até se despreza o mérito, porque o mais importante é ter o cartão do partido certo (?). Prevalece a atenção para o fácil, para a moda,para o discurso medíocre, para a ausência de ideias,ignorando que o futuro e a prosperidade está na conquista dos grandes desafios.É preciso vencê-los.

Que 2020 se revele o ano de muitas transformações, um impulso para uma nova forma de olhar as PESSOAS e as coisas. Que se mude o que deve ser mudado. Enquanto houver tempo.

Que para o ano, por esta altura, ainda estejamos por cá.