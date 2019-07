Fui num destes dias à Ponta Gorda.

Não sei se a empresa Frente-mar ja se apercebeu, mas há uma nítida falta de recursos humanos. Alugamos camas e guarda-sois, mas temos que ficar largos minutos à espera que alguém os ponha. Situação que ainda se torna mais complicada quando vou com as minhas três filhas. Mas ainda é ultrapassável. Agora o que não admito é que no período compreendido entre as 9 e as 13h00 tenha sido quase nula a existência de um nadador-salvador na piscina das crianças. Repito entre as 9h00 e as 13h00 apenas vi o nadador a vigiar a piscina das crianças durante apenas uns 30 a 45 minutos. Mais. Como é que um complexo balnear, com vários acessos ao mar e com 2 piscinas tem apenas 2 nadadores salvadores (que por acaso são muito bem educados e prestáveis).

Será que as contas da Frente -mar estão tão más que não há dinheiro para o funcionamento básico. Investigue-se.

Júlio S. Pinto