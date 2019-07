Ponta do Sol o Concelho mais pequeno a nível de área da RAM mas o maior pela Ganancia de PODER.

Como Pontassolense sinceramente começo a ficar farto de tanta guerra politica/partidária que só prejudica o Concelho. Já é altura da antiga vereação e o Governo Regional (ou Desgoverno) deixar trabalhar quem foi eleito democraticamente pelo Povo, porque será o Povo que nas próximas eleições autárquicas irá ser o Júri do trabalho realizado, será que é difícil perceber, acho que não.

Quando se mistura Politica Partidária quem sai sempre a perder são as Pessoas, agradeço do fundo do Coração (estou a ser sarcástico) à direcção da Escola Secundaria na pessoa da sua Presidente Sra Ricardina que a ultima da hora retirou o apoio a nível de instalações (como se as respectivas instalações fossem dela) ao Campo de Férias da Ponta do Sol para as suas actividades lúdicas com a desculpa da realização da 2ª fase dos exames Nacionais (quando nos anos anteriores tal não se verificou).

Parabéns Organização do Campo de Ferias e Associação Desportiva Pontassolense pela maneira como enfrentam e resolvem os obstáculos criados desnecessariamente.