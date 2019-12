Ponta do Sol 2019, no caminho do progresso ou da regressão?

Prestes a terminar mais um ano civil do mandato da Sr.ª Presidente Célia Pessegueiro, na Câmara Municipal da Ponta do Sol (CMPS), importa fazer uma reflexão de modo a promover um maior empenho e uma maior maturidade na nossa ação política. Contextualizando as diferentes áreas:

No ABASTECIMENTO DE ÁGUAS: Fez-se a reparação de fugas na rede mas não se executou/substituiu nenhum troço.

No AMBIENTE E SALUBRIDADE: Fez-se melhorias na fixação dos caixotes, mas o lixo continua amontado junto dos mesmos por falta de uma adequada recolha.

Nos RECURSOS HUMANOS: no concurso lançado em substituição do anulado no início do mandato, ainda não se verificou qualquer admissão. Na vaga aberta para um pintor as provas práticas já foram realizadas e em breve sairão os resultados finais. Pelos comentários que se ouvem no concelho, parece que o Sr.º Presidente da Junta da Ponta do Sol (JFPS) é um potencial concorrente.

Na EDUCAÇÃO E CULTURA: Entregou-se os livros aos alunos das escolas do concelho até ao 9.º ano de escolaridade.

A iluminação de Natal está bastante pobre, em certos locais do concelho diminuiu-se em quantidade e em qualidade.

No APOIO SOCIAL: Continuou-se a apoiar as Instituições e Associações do concelho. Contudo, dado a JFPS ter entregado cerca de 90 cabazes de Natal a famílias carenciadas, fica dúvida se a CMPS está alheia aos problemas sociais desta freguesia ou se este número de cabazes está apenas relacionado com fins eleitoralistas.

Na GESTÃO FINANCEIRA: Continuamos a não fazer haver investimento significativo. Tentou-se concretizar um empréstimo de grande valor à banca, mas acabou chumbado na Assembleia Municipal pelo motivo de que a CMPS não lhes facultou os elementos justificativos.

Nas OBRAS DE CONSTRUÇÃO: iniciou-se a recuperação do caminho dos Anjos, mas não se interveio na zona de maior necessidade, devido à limitação do levantamento/projeto/programação dos trabalhos. Realizou-se obras na loja do Munícipe.

As estradas continuam cada vez mais degradadas e não se verificaram sinais de intervenção.

OS VEREADORES DA OPOSIÇÃO: não têm atuado da melhor forma, no entanto, pelo que se houve, o “BIDÃO DE OURO” vai para o CDS-PP, pelo “timing perfeito” da sua negociação aquando da aprovação do orçamento. Os caminhos agrícolas objeto da negociação foram tão bem executados pela CMPS, que a partir dos mesmos é possível ver Braga por um canudo.

No FECHO DA SUCURSAL DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: lamenta-se o facto da Sr.ª Presidente não ter dito uma única palavra sobre este assunto. Este sim era caso para uma enorme manifestação.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: de um modo geral fica um SENTIMENTO DE REGRESSÃO. Perdemos infraestruturas fundamentais, os mesmos problemas continuam por resolver; a percentagem de perdas na rede continua a se agravar, não há aplicação de “alcatrão” nas estradas, etc. Estes problemas são dinâmicos e os seus custos evoluem em função do tempo, é urgente intervir o mais rapidamente possível. Recomenda-se, caso não exista, um acompanhamento regular dos verdadeiros casos sociais, porque em BOA VERDADE QUEM NECESSITA NÃO PEDE!