Pobres, porquê?

Foram três eventos sobre alienados, alcoólicos, pobres, sem-abrigo, vítimas em família e ganância. Foi assim. O giro começou em Coimbra a 9 de outubro no Centro de Estudos Interculturais do séc. 20 (CEIS20) com apresentação do planeamento do manicómio dos Açores e do papel do famigerado Miguel Bombarda. Continuou no Seminário Maior nas XXVII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia, atribuição de prémio de alcoologia a Aires Gameiro e convívios no seminário. Seguiu-se a procissão das velas e Missa em Fátima, de passagem para Ponta Delgada em consultas a arquivos sobre o efémero “manicómio provisório” dos Açores e a Casa de Saúde S. Miguel que o substituiu em 1928. Veio o colóquio no dia internacional para a erradicação da pobreza (dia 17) a ligar tudo. O Papa Francisco em Roma lamentou-se à FAO que os países ricos, por interesses gananciosos, estão a deitar fora o alimento dos pobres; ali no anfiteatro Natália Correia, Fajã de Baixo, os palestrantes diziam que a falta de casa/lar, anda ligada à falta de alimentos e da pobreza extrema e à falta de família. E mais. Se no fim do século XIX a grande maioria dos alienados açorianos eram atirados para caves e calaboiços; e no continente enchiam Rilhafoles e o Conde Ferreira misturados com deficientes, alcoólicos e pobres, os das Casas de Saúde do Telhal e da Idanha levavam os Irmãos e as Irmãs a esmolar por todo o país até à Madeira e Açores para os poderem acolher, tratar e alimentar. Um conferencista dizia que nos Açores as estatísticas contam entre os sem-abrigo e pobres mais homens e mais solteiros carenciados, 28% drogados, 19% alcoólicos e 11% doentes mentais. Em Coimbra, ficou claro que o alcoolismo está associado à doença (1doença em cada 20 é-lhe atribuída, na EU) e à pobreza e esta à falta de lar/casa. O DREM (Madeira) confirma que em 2017 as doenças do álcool roubaram 635 anos de vida e deixaram mais “pobres” 532 homens e 103 mulheres, antes dos 65 anos. Mas há mais ligações: pobreza liga-se a baixa escolaridade, ao álcool, à violência doméstica e doença mental, sem esquecer a ganância referida pelo papa Francisco. A ganância também liga tudo com a publicidade descarada das bebidas alcoólicas nos eventos desportivos e festivais de tudo, disse em Coimbra o Dr. Mário Frota, presidente da APDC. Será falta de evidência ou ganância? E porque não se usam dados científicos sobre os custos globais do álcool em doenças, vítimas, violência e pobreza. Como defender lucros do excesso de consumo de bebidas alcoólicas sem olhar ao bem comum da saúde? Nos seus discursos quase ninguém se declara livre de conflitos de interesses e compensações da produção e comércio. Será que não se sobem os preços das bebidas alcoólicas nem se aplicam as etiquetas nas garrafas com alertas dos danos das bebidas com álcool para grávidas, condutores, etc. para alguns lucrarem mais? Não há falta de evidências dos danos. Na Fajã de Baixo, dia 17, afirmou-se que a pobreza é um labirinto (como na capa do programa). Por onde sair? Ao delinear saídas, surgiram dois modelos: dar casa/lar, família, depois da reabilitação, como recompensa à maneira de escada: sobe na reabilitação e encontras as compensações da casa e meios para sair da pobreza. Outro modelo, com evidências científicas pelos especialistas (Geoffrey Nelson e José Ornelas), propõe: primeiro dar a casa como meio de libertar as pessoas de dependências, pobreza e patologias. Dar meios de vida e exigir responsabilidade. É modelo americano e europeu, testado e já subsidiado em vários países, chama-se Housing First (Home_EU/Horizon 2020). Não se limita apenas a casa física, mas a lar estável, inserido na comunidade com acesso a meios de vida, ocupação e cuidados de saúde comuns a outros cidadãos. Numa palavra, tirar o estigma de exclusão, dar participação, voz e narrativa, em primeira pessoa. Geoffrey sintetizou: alojamento estável, cuidados de saúde e serviços sociais de acordo com dois níveis de necessidades: alto e moderado. José Ornelas foi claro: neste modelo, com um cuidador para cada 10 inseridos em casas familiares, os custos são de 20 euros/dia, ao passo que nos outros modelos atingem 40 euros. Inovação ou utopia? Certamente um novo paradigma de qualidade que funciona em vários países da Europa e tem o encorajamento do Presidente da República, foi referido. Mas ao lado das evidências científicas, impera a “economia que mata” por ganância e gula de alguns: 820 milhões de famintos e 700 vítimas de consumo a mais. Os 800 participantes do FuturiZe, em Lisboa, de 23 a 25, e os do colóquio sobre “a economia que mata”, dia 24, vão dizer o quê? Que o planeta está louco?