Está mais do que comprovada a contaminação crescente do nosso Planeta pelo plástico, nomeadamente dos oceanos e cursos de água e a entrada dos resíduos microscópicos provenientes da sua degradação na cadeia alimentar. A todos e por maioria de razão a quem nos governa cabe implementar medidas drásticas e imediatas para arrepiar caminho neste trajecto para o “suicídio” global. Infelizmente para as gerações vindouras não é isso que está a acontecer. Ouvimos os discursos dos governantes falando de reciclagem, descarbonização, economia verde e outros chavões semelhantes, mas pouco mais além vão do que cobrar taxas cuja único efeito prático é sacar dinheiro aos contribuintes. Quando as grandes cadeias de supermercados publicitam a recolha de toneladas de lixo para reciclagem estão na prática a anunciar apenas que o tiraram de um lado para colocá-lo noutro. Curial seria que em vez de toneladas recolhessem ZERO pois isso significaria que não o tinham produzido. Tempo houve em que nenhum estabelecimento comercial fosse de que ramo fosse, incluindo o alimentar, usava sacos de plástico, nem sequer nas nossas casas. Então porque razão não proibir e acabar já com os sacos de plástico nos supermercados e no restante comércio? Por questões económicas? O custo do investimento necessário seria de certeza ínfimo quando comparado com o que iremos pagar no futuro se não corrigirmos de imediato este desvario colectivo do uso do plástico. Educar para a preservação da vida no nosso Planeta que é o mesmo que dizer da nossa sobrevivência, terá de ser cada vez mais um objectivo primordial da escola junto da juventude sobre quem recairão as consequências boas ou más das decisões que forem tomadas hoje. Na Nova Zelândia entrará em vigor este ano uma lei proibindo coercivamente os comerciantes de fornecer sacos plástico aos clientes. Eis um bom exemplo para quem nos governa! Urge passar já das palavras e das boas intenções às boas práticas. Amanhã será tarde porque já devia ter sido ontem.

