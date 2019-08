Pifou de vez, o partido da mudança

O Partido do ILHÉU de FORA Unido, voz emblemática dos Ilhéus - P. I.Fo.U de V.E.Z, está a formar-se para concorrer às próximas eleições. Já tem estatutos, programa de governo e uma lista de candidatos imbatível. É um partido que tal como o PAN, não é de esquerda, nem é de direita.

Pretende defender os direitos dos seres inanimados, pois entende, que é uma lacuna nas sociedades desenvolvidas e não há nenhum partido no espectro político português que os defenda, com exceção do Chega, que tem como líder um calhau com olhos. O PIFOU pretende ser um partido regionalista, mas o Tribunal Constitucional não o permite, alegando que não podem apresentar candidatos sem vida própria. Ao que o partido ripostou, dizendo que isso já acontece atualmente e nenhum partido instalado foi condenado por isso. Tal como fez Rio Rui no PSD, o PIFOU de VEZ também está a juntar candidatos sem experiência política, aliás, sem experiência de vida, para formar as listas ao parlamento regional. O objetivo do PIFOU é ganhar as eleições, formar Governo e cumprir escrupulosamente as promessas que estão inscritas no seu programa. Esse programa será brevemente apresentado, pois foi aprovado por unanimidade, como no PS, o que mostra que é um partido cheio de vitalidade, em que cada um pensa pela sua cabeça, mas há um que decide tudo. Os estatutos e o programa de governo, estão disponíveis para consulta pública no Ilhéu de Fora. Quem o quiser consultar, pode passar por lá, mas vamos ao que mais importa, a lista de candidatos. Esta é a primeira lista escolhida pelos 5 ilhéus com representatividade na comissão instaladora: 1º lugar - Ilhéu de Cima: pelo facto de ter um farol há mais de 100 anos, pode ajudar a iluminar novos caminhos para as gerações vindouras.

Caso o PIFOU seja governo, o Ilhéu de Cima, terá a secretaria da economia e transportes, tendo como objetivos primordiais, garantir que o barco venha todos os dias do ano e que o ferry pare na Ilha. Outro dos projetos deste Ilhéu, será transformar a fábrica das algas, numa fábrica de sumos detox, aproveitando as estruturas existentes.

Já estão em estudo o lançamento do detox de tabaibos, ou de ranchões e o de perrexil. A entidade que está a gerir este projeto é a Porto Santo Green.

Se juntarmos o calaceiting(ver post anterior)com o detox, vamos definitivamente entrar no circuito restrito das ilhas wellness, o que traduzido para português quer dizer, não há melhor local no mundo para ser saudável. 2° lugar - Fonte da Areia: este lugar de importância estratégica para o turismo da ilha, mas abandonada a si própria há longos anos, vai concorrer para fazer lobby em benefício próprio, coisa muito comum nos tempos atuais, com os políticos dos outros partidos. Também se vai bater pela construção de uma via rápida para que os turistas cheguem assim mais rapidamente ao norte da Ilha. A ideia é aproveitar as estruturas já existentes, nomeadamente a pista do Aeroporto do Porto Santo. Como esta pista, parece que não pode ser alternativa ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, a ideia é abri-la à circulação automóvel entre os voos da Binter.

Assim, os autocarros com os turistas podiam rapidamente atravessar a ilha e ao mesmo tempo mostrar as vinhas que estão plantadas na orla desta “estrada”, coisa que parece que nunca foi visitada por quem veio à Ilha Dourada. A Fonte da Areia fez questão de colocar um familiar nas listas e por isso o Ilhéu da Fonte Da Areia, estará também em lugar elegível. Há quem já chame à Fonte da Areia, o Carlos César dos Ilhéus. 3º lugar - Ilhéu de Baixo: Se for eleito, este Ilhéu entende que a sua prioridade será defender a praia, ficando pacientemente à espera que as outras entidades apresentem o plano de ordenamento da orla costeira, que deve estar quase pronto, mas com certeza que, por razões de força maior ainda não foi apresentado. 4° lugar - Pico Castelo: enquanto símbolo maior da Ilha, este Pico promete, se for eleito, defender a cultura local, tradições e os produtos produzidos na Ilha (produtos agrícolas e artesanato). 5°lugar - Pico da Ana Ferreira: Dada a sua proximidade ao campo de golfe, de ténis e ao estádio José Lino Pestana, o seu objetivo, se for escolhido, é promover uma solução para o desporto da ilha, e avançar com as obras no estádio de futebol, para que deixemos de ter aquele cenário lastimável que muito entristece toda a população. Estão ainda nas listas, os nomes do Pico Branco, Terra Chã, Ilhéu das Cenouras, Porto das Salemas, Ilhéu da Fonte da Areia, Porto dos Frades, Ilhéu de Ferro, Calhau da Serra de Dentro, Baixa do Meio, Pico do Facho, Calhau da Serra de Fora, Fábrica das Águas, Porto de Abrigo, Zimbralinho, Miradouro da Portela, Miradouro das Flores, Parque da Florestal, Padrão dos Descobrimentos, Forte de São José, Centro histórico da Cidade, Represa do tanque, Antiga Casa da Luz, Cais da cidade, Salinas da Fontinha e o Penedo do Sono. Um partido que quer ser uma luz que mostre o caminho e que pretende demonstrar que a democracia não PIFOU DE VEZ. Visto do ILHÉU de FORA é assim, na Assembleia Regional será outra coisa.