Pessoas – Animais – Natureza e o PAN

O PAN Madeira lamenta profundamente o teor tendencioso do artigo de opinião de Rafaela Fernandes, a falta de conhecimento e o mau gosto com que tratou as questões em causa; o que assume maior gravidade porque ocupa um cargo público de destaque: é Diretora Regional da Autoridade Regional das Atividades Económicas.

Se tivesse pesquisado um pouco, teria apurado que o lançamento da campanha contra os adágios populares que incluem maus tratos a animais foi lançada pela PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), a maior organização dedicada à proteção dos direitos dos animais em todo o mundo, e não pelo PAN, repita-se “e não pelo PAN”, que rejeitou liminarmente qualquer iniciativa legislativa a este propósito, pois “a liberdade de expressão das pessoas teria de ser preservada”. Parece-me portanto que quanto a esta questão ficámos esclarecidos. O modo infeliz como se expressou dá a entender que quis fazer graça (forçada) à custa de outro partido, mas olhe, cá vai um adágio: “quem tem telhados de vidro, não atira pedras”.

E sim, a proibição de animais selvagens tem razão de ser, uma vez que estes são, pela sua própria natureza, diferentes, por exemplo, dos animais de companhia que convivem connosco em nossa casa. Provavelmente ignora como são treinados e mantidos durante a vida inteira toda os animais selvagens de circo, e faz vista grossa às dezenas de países pelo mundo inteiro (incluindo o seu próprio país), e às centenas de Câmaras Municipais (incluindo a do Funchal) que os proibiram, porque, ao contrário desses milhares de entidades, a senhora é que parece ser entendida no assunto.

Distraída com a chalaça sem graça esquece-se, por exemplo, de diversas propostas pioneiras do PAN, como a alteração do Código Penal para que o sexo sem consentimento seja considerado violação. Acresce ainda que, entre outras medidas, o PAN teve a iniciativa legislativa que procedeu à segunda alteração da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, reforçando os direitos das mulheres na gravidez e no parto, na procriação medicamente assistida, e também, a iniciativa sobre violência doméstica, ambas aprovadas no Parlamento e aprovadas na generalidade. Estas e outras, sem que tivéssemos ouvido (ou lido) o seu aplauso em relação a elas. Porém lembrou-se agora de fazer graça de uma notícia falaciosa, que nasceu unicamente para prejudicar o PAN, porque é isso é bem mais fácil do que inteirar-se de medidas e propostas estruturais, essas sim, realmente importantes. Saliente-se que as iniciativas enunciadas não tiveram estritamente a ver com os animais nem com o ambiente, ainda que o partido considere serem pilares que não se podem desconectar do pilar que é o dos problemas dos seres humanos (mas são normalmente abordados de forma desconectada). Os exemplos que dei incidem na preocupação que o PAN também tem com as pessoas, e nunca poderá deixar de ter. Somos Pessoas-Animais-Natureza. Retenha.

Partimos do princípio que, se muita gente se sente incomodada com o PAN, é porque estamos no caminho certo. Se a senhora se quiser de facto divertir, entretenha-se com as políticas dos partidos ditos grandes, e aí sim, rimos todos juntos. Ria-se, por exemplo, do voto do PSD ao reduzir o IVA das touradas para 6% quando alguns medicamentos essenciais para uso humano pagam 22%! Quanto à menção ao Presépio, saiba que, por nós, PAN Madeira, não estariam lá apenas o burro (ser mais sapiente do que muitos humanos) nem a vaquinha, mas a Arca de Noé toda (com exceção dos animais extintos em massa, também graças à conivência do status quo) instalado.

No entanto, quando se sentir preparada para conhecer o nosso trabalho, medidas e iniciativas, estamos ao seu dispor.