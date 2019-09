Na entrevista ao Diário António Costa (AC) além de distorcer conforme as suas conveniências eleitoralistas a realidade do enorme leque de promessas por cumprir pelo seu governo não só para com a RAM mas para com o País, teve a desfaçatez de acusar o Presidente do Governo da RAM de dupla personalidade. No leque de “benefícios” à RAM que enumerou esqueceu-se de um “pequeno” pormenor é que foram todos “arrancados a ferros” e alguns mesmo depois de votações na AR em que o PS foi o único partido a votar contra e só com o aproximar das eleições e o peso da opinião pública é que AC resolveu viabilizar algumas dessas justas reivindicações ficando as restantes em lista de espera a aguardar o resultado das eleições. Basta atentar nas condições de pagamento dos empréstimos em que depois de diversas intervenções do Governo Regional até o deputado do PS Carlos Pereira se sentiu obrigado a tomar uma posição firme para que os legítimos anseios da RAM fossem atendidos, nos subsídios de transporte aéreo para que os residentes não paguem mais do o valor do valor que lhes cabe, nas contradições da Ministra do Mar sobre o ferry, no hospital, nas lérias sobre ser a RAM a definir e a suportar o subsídio de insularidade para depois ser ressarcida pelo Governo da República está-se mesmo a ver com os mesmos atrasos que acontecem hoje na saúde e nos transportes públicos onde se acumulam milhões e milhões de euros de dívidas que não passam de formas encapotadas, e nisso Catarina Martins tem razão, de o governo de AC “reduzir” o défice à custa de atrasos e delongas no pagamento de dívidas e de subsídios aos prestadores públicos de serviços. AC pode dizer o que lhe apetecer o que não pode negar é que o seu governo andou 4 anos em campanha eleitoral distribuindo uns euros pelo País à custa de promessas de investimento público e de diminuição da carga fiscal que não passam de realidade virtual. Pior que a dupla personalidade é ter personalidade de “octopus”!