Pernas (de moça) para que vos quero?!?

Que linda que está a Rua do Bom Jesus toda vestidinha de verde para o Natal!Que diferença no ar que se respira, agora que a vegetação voltou a uma das artérias mais congestionadas da cidade!Esperem! Desculpem! A uma das artérias mais fluidas da cidade! Deve ser a minha rinite que me tolda os sentidos...Mas a verdade é que não consigo deixar de reparar no ar extasiado de felicidade de peões e condutores, agora que as trincheiras começam a ser fechadas e já se consegue passar tranquilamente nos amplos passeios...A minha modesta sugestão é que se promova a implantação de lojas de luxo nas bermas e passemos a ter a 5.ª Avenida na Madeira. Não seria fantástico?!?Não importa que se leve 10 minutos virtuais a atravessar o Funchal, até porque agora estamos muito mais tranquilos porque já se sabe que uma ambulância, em situação de emergência, leva apenas 2 minutos e 55 segundos a ir desde o cruzamento da Rua das Hortas até ao cruzamento da Rua da Conceição... Mas se calhar o que aconteceu realmente é que alguém colocou o vídeo em câmara lenta... Aliás, aposto que se perguntarem ao desgraçado que ia lá dentro ele até diz que aproveitou para apreciar as vistas...Mas, voltemos às pernas, as de moça é claro. Demoraram 2 meses a ser plantadas, o que é perfeitamente compreensível pois as moças devem ser tratadas com cuidado e não nos podemos esquecer que elas até vieram de barco para a Madeira, sabe-se lá de onde, e há que ter tempo para recuperar do enjoo (às tantas apanharam a greve dos estivadores).Só não percebo porque é que não se plantaram jacarandás que até têm um crescimento rápido e iriam promover a homogeneidade visual com a rua contígua, ou então, porque não se optou por uma espécie caraterística da nossa zona geográfica, como o barbuzano... Mas isso não teria charme nenhum. Não seria preciso um barco, não seriam precisos dois meses de preparação e teria um custo próximo de zero...Não, não, não! Tenho de me penitenciar por ainda me restar algum espírito crítico. É época natalícia e tudo vai bem – temos paus de espetada, peço desculpa, árvores que um dia ficarão frondosas, e que lindas que irão ficar este ano, todas engalanadas para o Natal...