Perigo na Via Expresso

A segurança na estrada na localidade do Lugar de Baixo está em perigo há vários anos. Já houve atropelamentos graves e ainda neste último Verão, por milagre não assisti de novo a graves acidentes.

A estrada que é a continuação da Via Expresso atravessa a localidade do Lugar de Baixo com população, bares, restaurantes, acesso à praia, moradias e garagens diretamente voltadas para a “via rápida”, não existindo passeios ou bermas em quase todo o seu percurso. Apesar das condicionantes, as velocidades ultrapassam largamente os limites permitidos. A sinalização é escassa.

A passadeira superior (de mau gosto) que ali foi instalada não resolve o problema, porque implica subir escadas e pessoas com mobilidade reduzida e idosos não a podem utilizar.

Aquela via não pode continuar assim, sem a existência de passadeiras e sinais luminosos para Velocidade Controlada como acontece por exemplo na Ribeira Brava, junto á zona comercial.

A responsabilidade de acidentes graves é naturalmente extensiva à entidade que gere a via expresso, pois a sinalização é diminuta, e não convida aos seus limites. Recordo que ali foram instalados semáforos para o efeito, mas estão desativados.

A melhor segurança é a prevenção. Neste aspeto a via é um mau exemplo.

Já agora, deem um olhar à Lagoa , pois ali, cresce de forma abundante a cana- vieira . Recentemente o helicóptero de combate a incêndios recorreu á Lagoa com risco de se amarrar em vegetação invasora. Por outro lado é estranho numa Lagoa considerada uma reserva ambiental se fazer criação de patos. Será para negócio?

JF