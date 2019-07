Caminhamos a passos largos para eleições e pela “amostra do pano” fácil será concluir que o espectáculo degradante, no que diz respeito a promessas fantasiosas, caricatas e, dependendo do modo de quem as encara, revoltantes ou humorísticas, irão continuar o (triste) exemplo dos anos anteriores.

Os que estão no “poleiro” farão tudo para continuarem e os que pelo “poleiro” anseiam tudo dirão e também farão para lá chegarem. Até mesmo os que têm dado mostras da sua incompetência, incongruência e prepotência nas funções que já têm desempenhado.

O importante é estar na mó de cima. Ser governante é melhor, mas se ficar por deputado já não é nada mau. Aliás, ainda é melhor, porque alguns nada fazem e mantêm o fabuloso “emprego” por quatro (?) anos, muitas vezes acumulado com atividades diretas ou indiretamente relacionadas, mas desempenhadas cá fora.

Em Portugal o “dia das eleições” deveria chamar-se o “Dia de Ação de Graças”, com a diferença de em vez de ser o dia de agradecer a DEUS pelas “Graças” alcançadas, seria pelas “Graças “ que vão alcançar.

Com raras exceções, Votar é, digamos, entregar a alguém uma “procuração” para defender os seus próprios interesses, e os interesses de quem lhes convém, em lugar – como seria legítimo – de acautelar os interesses de um País ou Região e de toda a sua comunidade.

É com tristeza que reconhecemos isto, mas perante o que se ouve e vê quase todos os dias e durante todos estes anos, não podemos chegar a outra conclusão.

Daí a explicação pelo desinteresse, diríamos mesmo pelo desprezo ao voto manifestado pela grande maioria do povo através da abstenção.

Os partidos perderam credibilidade e são vistos como incapazes de darem a volta que o País precisa e responsáveis pela degradação em todos os aspetos a que Portugal chegou.

Se o povo (como dizem) ” é quem mais ordena” e “ordenou” que se concretizasse ABRIL, está na hora de “ordenar” que se pare para pensar o País.

Portugal precisa de rever algumas LEIS ou, no mínimo, ter alguém que faça cumprir as que tem. As desigualdades sociais terão de ser minimizadas. As escandalosas fortunas não podem andar de braço dado com a miséria existente à vista ou escondida. O “emprego” não pode ser a causa ruim - como querem fazer crer – das sustentabilidades das empresas, quando se sabe que muitas são geridas por incompetentes e outras pelo modo de vida excêntrico levado por administradores ou patrões.

A JUSTIÇA terá de ser livre e independente do poder político, mas não pode também andar ao sabor do critério deste(a) ou daquele (a) que tem por dever ajuizar com rigor e cumprir a LEI igual para todos.

São ladrões os que roubam, corruptos os que corrompem, criminosos os que praticam qualquer tipo de crime e terão de ser responsabilizados criminalmente, independentemente de serem ou pertencerem a famílias ricas ou pobres, para pormos fim ao ridículo, ao grotesco e às palhaçadas e gozo que até as próprias Instituições da República não escapam.

Os dinheiros públicos terão de ser rigorosamente administrados e punidos os que não o façam, independentemente da sua ideologia ou militância partidária.

Por isto e por outras coisas mais nem sempre se verificarem é que temos o País que temos.

E se terão de sair dos partidos as pessoas capazes de imporem estas mudanças no País, meus senhores, desculpem-me, mas os partidos terão de enriquecer os seus quadros.

Juvenal Pereira