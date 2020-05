PCP: discriminado positivamente?...

Não fui, não sou e não serei (?!) do PCP. Porque..., quero continuar a escrever e não tenho pinta para ser comunista...

Mas que são os mais consequentes na defesa do trabalho e de quem labora, não duvidamos.

Sobre a Festa do Avante! (Não há manifestação cultural tão ecléctica) comentadores do óbvio e políticos na Assembleia da República, sendo estes e aqueles os representantes das forças mais viradas para trás - são os que se opõem à realização do evento. Estamos a mais de três meses deste evento(!) e já há quem lhe queira cortar a voz... Os fascistas, fascistas reciclados, monárquicos ressabiados, falsos democratas-cristãos, falsos social-democratas, falsos socialistas e quejandos ainda não têm aquilo que anseiam...

Escrevi, defendendo a realização da comemoração da data mais gloriosa da nossa História contemporânea - o 25 de Abril e a luta na Alameda. Tendenciosos, retrógrados, (en)direitados até à náusea destilaram ódios sobre aquelas realizações - servem quem? Todos os partidos que defendem com unhas e dentes o capitalismo que mata! Quem são? Desde o fascista Chega, o IL que é um filhote já desacreditado do PPD/PSD, estes e a direita e o centro do contrafeito PS. Se a AR pôde reunir para decretar o estado de emergência que suprimiu as lutas dos trabalhadores, porque razão não se fazia um assinalável evento ao 25 de Abril?!! Agora, mais que nunca esse desígnio se impunha! Sobre o 1º de Maio da CGTP (a UGT «comemorou» de pantufas), foi uma manifestação mais justa e urgente que nunca, impondo-se a sua concretização! Numa fase em que o terrorismo patronal tem, há muito, rédea larga para fazer dos trabalhadores meros parafusos descartáveis da engrenagem capitalista trituradora... Não estive presente, pela primeira vez desde o 1º de Maio de 1974, mas vi imagens de vários orgãos da comunicação social burguesa e foi limpinho, limpinho no que respeita à distância social e não só. Aos promotores, aos lutadores presentes um grande Bem-Haja.

Observamos que quem primariamente se mostrou contra, caso pudessem, começavam já por fazer prisões na AR passando pela Alameda até à Festa do Avante! Digo-o sem temor, mas com cautelas - já faltou mais!... Quem os inimigos da democracia (burguesa) poupa, às suas mãos morre! A História jamais absolverá os inimigos da Liberdade. Jamais!

Vítor Colaço Santos