Patos nas ribeiras

Várias vezes permaneço na varanda da ribeira junto ao Mercado dos Lavradores e por lá encontro muitas pessoas, incluindo estrangeiros, a observar a grande quantidade de patos grandes, médios e pequeninos.

Fiquei impressionado porque na semana passada avistei na ribeira muitos patos recém-nascidos (cerca de duas dúzias) e hoje, porém, passei no local e verifiquei que existia apenas cerca de uma dúzia, o que quer dizer que parte deles foram levados pelas primeiras chuvas.

Não haverá ninguém indicado para cuidar desta situação? Acho que existem locais apropriados para colocarem os animais como por exemplo na lagoa do Parque de Santa Catarina, no Jardim Municipal, etc.

António Jesus