Nesta época, há quem esteja a comprar passagens para a passagem do ano em lugares mais ou menos exóticos. Sim, serão momentos de ruído com rolhas a saltar das garrafas de champanhe, talvez, mas em que não se passa nada de importante. Venho sugerir-vos uma verdadeira passagem de página, ou passagem para um nível superior. Nesta passagem, cada um poderá escolher uma frase ou uma ideia, escrevê-la no topo da primeira página da nossa agenda das contas e passar de uma conta para outra, verificando se também está a passar de nível. Aqui deixo algumas sugestões de frases, ditos, pensamentos... de que fui tomando nota, e me pareceram inspiradores de passagens para novos caminhos ou simplesmente para meditar e passar para o nosso caso concreto. São vários, destinados a várias épocas da vida, vários estados de ânimo, várias idades... Até se podem arquivar à espera de novas passagens de ano.

Ei-las (as sugestões) à vossa disposição:

1.A esperança deve ser a virtude que nos faz sorrir como crianças quando estamos sozinhos contra todos. (Cardeal Sarah com Nicolas Diat, em “A Noite Vai Caindo e o Dia Já Está no Ocaso”, pg. 351).

2.Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro.

3.“Não existem identidades de laboratório... qualquer identidade tem uma história. E, tendo uma história tem uma pertença. A minha identidade vem de uma família, de um povo, de uma comunidade ... Não vos deixeis enganar. Cuidai da vossa pertença... quando vemos pessoas que não respeitam nada no meio de nós ... que cada um se interrogue: eu vendo a minha pertença? Vendo a história do meu povo?...” (Papa Francisco a 1 de Novembro de 2018)

4.Cuidar as coisas materiais e a ordem.

5.A unidade do Homem tem um órgão: a consciência. (Joseph Ratzinger, “Uma Biografia” de Pablo Blanco pg.168).

6.“If you can’t stand for something, you will fall for anything”. (Roberto Carneiro “Se não fores capaz de te erguer por alguma coisa, qualquer coisa te fará cair.”

7.Desenvolvimento é um processo que permite alargar escolhas.

8.A aprendizagem é uma actividade vitalícia.

9.“A fidelidade é a perfeição do amor e redime o tempo.” (S. Josemaria Escrivá; carta de 24 de março de 1931.

10.“Desde que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, tornaram-se completamente ineficazes neste. Aponta para o Céu e terás a terra a reboque; aponta para a terra e não terás nenhum dos dois.”(C.S. Lewis).

11.“A paz e a justiça não são duas vias paralelas que não podem encontrar-se. Não há paz sem justiça. Não há justiça sem perdão.” (S. João Paulo II).

12.Lápide funerária: “Saltei da esperança para a certeza.”

13.O sorriso é uma chave que abre corações. A compreensão é a mão amiga que ajuda a sair do atoleiro da tristeza.

A todos os meus amigos leitores desejo uma passagem do ano de 2019 que deixe marca em 2020.

Isabel Vasco Costa