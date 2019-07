Participação dos cristãos na vida política - III

Por onde começar?

Comecemos por considerar a nossa vocação e as circunstâncias pessoais da vida de cada um; em segundo lugar, a afinidade maior ou menor com cada uma destas causas; em terceiro, conhecer o ambiente em que nos movemos, perceber o que é que já se faz e o que falta fazer; por fim não ficar sentada no sofá, como dizia aos jovens o nosso querido Papa Francisco.

Para alguns de nós poderá ser interessante, impelidos por algum empreendorismo e movidos por algum problema concreto que exige a nossa resposta, criar projetos de intervenção numa área específica - apoio a jovens mães, promover em articulação com instituições locais, Ciclos de Conferências sobre a família e os seus desafios ao longo das diferentes fases de maturação da vida conjugal ou dos filhos, entre muitas outras possibilidades.

Para outras associar-se a projectos e vozes já existentes através de trabalho voluntário, poderá ser o caminho a seguir.

PTC - protege o teu coração é um programa representado em Portugal, desde 2009 pela Associação Família e Sociedade e tem sido uma resposta importante ao programa de Educação Sexual que tentam implementar nas escolas públicas. Consiste num programa de educação da sexualidade baseado na formação do carácter que envolve crianças e adolescentes e respetivos pais. A equipa que implementa o programa é multi-disciplinar e capacitada para abordar todos os temas a públicos dos 10 aos 18 anos e a pais. Será pertinente sugerir que na escola dos meus filhos, ou de filhos de amigas, se conheça o PTC? Posso seguir a sua página no FB e no Instagram?

O movimento Cívico Stop Eutanásia que desde 2016, vem promovendo debate público sobre a eutanásia. Trata-se de um serviço de informação multidisciplinar criado por cidadãos para divulgar as diversas escolhas e caminhos alternativos à eutanásia e ao chamado “suicídio assistido”. Promovendo a cultura do respeito pelos mais vulneráveis. Para além do seu blogue com artigos sempre pertinentes e atuais, organizam debates e sessões de esclarecimento de norte a sul do país. Considero que as pessoas com que me relaciono no trabalho ou noutros contextos estão bem informadas sobre este tema tão importante? Poderei sugerir organizar uma sessão de esclarecimento/debate no meu bairro ou onde trabalho?

Um outro exemplo, a Plataforma Pensar&Debater que abre um espaço de reflexão sobre o tópico ‘Que sociedade queremos para Portugal?’. Através da sua página do FB consegue trazer à luz aquelas teses e notícias que habitualmente são silenciadas pela comunicação social e mentalidade dominante. Ampliar a base de seguidores desta plataforma poderá ser uma forma de intervenção cívica e política?

Por fim, uma forma simples e muito eficaz poderá ser escrever para os jornais tanto para elogiar, como para criticar e exigir a reposição da verdade ou a contraposição de uma tese defendida.

Acabo com a Metáfora dos Macacos de um autor desconhecido.

Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula. No meio da jaula, uma escada, e, em cima da escada, um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, um jacto de água fria era acionado em cima dos que estavam no chão.

Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros agarravam-no e enchiam-no de pancada. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia a escada, apesar da tentação das bananas.

Então, os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo retirado pelos outros, que lhe bateram. Depois de algumas sovas, o novo elemento do grupo já não subia a escada.

Um segundo macaco, veterano, foi substituído, e aconteceu o mesmo, tendo o primeiro substituto participado, com entusiasmo, na sova ao novato. Foi trocado um terceiro macaco e aconteceu a mesma coisa. Um quarto e, o último dos veteranos, foi substituído.

Os cientistas, então, ficaram com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam a bater naquele que tentasse apanhar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria:

“Não sei... Mas as coisas sempre foram assim por aqui...”

Isabel Alexandre