Participação dos cristãos na Vida Política - II

O facto de vivermos numa sociedade democrática é realmente facilitador da nossa participação e intervenção nas diferentes áreas. Existem inúmeros organismos, fóruns e plataformas que criam espaços de debate onde o nosso contributo será bem-vindo ou, caso não seja, será então muito necessário.

Uma das principais razões para a nossa intervenção é a tendência atual generalizada de dissociar a ética e a moral da Lei Natural. Resultado desta tendência é o corpo de legislação que infelizmente vem sendo aprovado em diferentes países europeus e também em Portugal para salvaguarda da liberdade individual e dos direitos individuais como por exemplo, aprovação do aborto; da gestação de substituição; do casamento homossexual; da eutanásia. Cabe-nos a nós evidenciar o seu cariz falacioso e, acima de tudo, perceber o impacte que tem na política, na cultura e no modo de pensar das gerações mais jovens. Um dos quadros que daqui resulta é a renuncia a valores universais e eternos e a sua substituição pela condescendência e princípios transitórios em ordem à defesa da liberdade pessoal. A inscrição deste discurso na legislação resulta na fragilização dos alicerces sobre os quais se funda a nossa civilização e ainda, creio que poderei dizê-lo, na abertura de um caminho minado às gerações futuras. Pensemos no investimento que tem sido feito ao nível de legislação, comunicação, formação para a implementação do Programa de Educação Sexual nas Escolas e no atentado que consubstancia à dignidade da pessoa humana, à liberdade de educação e à defesa da família, através da doutrinação das crianças pela Ideologia de Género.

Nesta linha de pensamento, poderá ser útil a participação ativa na vida política através do apoio expresso ou indireto aos partidos políticos cujo programa se alinha segundo os princípios da ética e da moral fundada na Lei Natural e, consequentemente, uma recta concepção de pessoa. Para tal, diria que um primeiro e essencial nível de participação cívica é conhecer os programas e as pessoas que exercem ou são candidatos ao exercício de algum cargo público elegível. Sermos portadores de uma consciência política informada, ajuda-nos a perceber a necessidade e a urgência da nossa intervenção.

Se para algum a militância de partidos políticos se afigura como um caminho, a maioria de nós, poderá optar por outras vias de intervenção cívica e política atualmente acessíveis e que não são de menor importância. Ampliar a base de apoio a projectos que, na sua génese, tenham a missão de salvaguardar da pessoa humana, defender a vida desde a concepção até à morte, a defesa da família e do trabalho digno, constitui um serviço essencial à salvaguarda do bem comum e à humanização e cristianização da vida política.

Isabel Alexandre