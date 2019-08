Ex.º Sr. presidente do Governo Regional

Ex.º Presidente da Câmara Municipal

Ex.º Presidente dos Transportes Públicos

Venho por este meio agradecer a Vossas Excelências por terem mandado colocar uma paragem nas proximidades do Casino Park hotel, mas esqueceram-se do principal, que é a passadeira. Para uma pessoa atravessar a estrada tem que voltar para trás, para a bomba de gasolina que fica a uns duzentos metros ou mais, ou então tem que ir para a descida da Avenida do Infante, que é a mesma distância, ou mais. Ou esta paragem é só para o Casino Park? Isto é que tinha graça.

Com os meus sinceros cumprimentos.

Leitor identificado