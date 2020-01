Parabéns Padre João Carlos

Santana, cartaz turístico da nossa ilha, não só pelas suas casas típicas, mas por toda a sua beleza envolvente, desde a Rocha do Navio ao Pico Ruivo e desde o Cortado à Ribeira de São Jorge, não esquecendo Queimadas e Caldeirão Verde.

É ponto de paragem obrigatória, com excelentes condições para acolher quem por ali passa.

Uma excelente oferta turística que vai para além da sua beleza, como são os seus requintados hotéis, restaurantes e demais atrações, acarinhadas pela hospitalidade própria dos seus habitantes.

Recordo-me quando eu era criança, os muitos forasteiros que por ali passavam e, quando algum deles juntava um fruto caído de uma árvore, ouvia-se logo a voz do dono “Senhor, não apanhe a fruta do chão porque está doente, apanhe a da árvore por favor”

Terra que foi poiso de figuras de relevo, como o escritor madeirense Carlos Martins e outros mais, onde se inspiraram na preparação de algumas das suas obras literárias. Berço de origem de muitas outras celebridades da nossa ilha, desde um passado longínquo, até aos nossos dias. Sem esquecer a nobreza dessas mãos calejadas pelo cabo da enxada dos humildes lavradores, que pintam de verde a paisagem Santanense.

Há vinte e cinco anos tive o privilégio de assistir na igreja desta freguesia à missa nova do Padre João Carlos.

Desta feita, voltei a sentir-me honrado com o convite para assistir ao ato religioso e posterior convívio da celebração das suas bodas de prata sacerdotais, ao qual acedi com imenso prazer.

Conheço o Padre João Carlos, desde quando ele nasceu em Santana e toda a sua família.

Porque o seu talento no desempenho das suas funções o levou além-fronteiras durante algum tempo, nem sempre me foi possível acompanhar de perto o seu percurso nesta nobre missão que então abraçou, mas aquilo que me foi possível observar antes e durante o seu sacerdócio, é suficiente para conhecer muito do seu perfil.

Vindo duma família humilde, nunca renegou as suas origens, notório pela humildade que o caracteriza. O seu talento artístico nos arranjos florais, é uma sua faceta quase escondida. Recordo os presépios que ele fazia a partir da palha da maçaroca (ou não fosse ele de Santana). A sua alegria contagiante identifica bem o prazer que tem um pastor no amanho das suas ovelhas.

Festejou-se na paróquia do livramento as suas bodas de prata sacerdotais. Uma cerimónia simples, como simples é o Padre João Carlos. Ato que não passou despercebido aos paroquianos das suas paróquias (Livramento e Imaculado Coração de Maria) e ainda aos paroquianos da tabua onde ele foi pároco também, que juntamente com uma forte representação da sua terra natal, e representações de outras instituições a que ele está ligado, demonstraram o apreço e carinho sentido.

Parabéns Padre João Carlos, és mais uma figura a fazer parte do historial da nossa Santana.

Continua com a tua viola como o fizeste nesta tua e, nossa festa, porque as ovelhas sentem o seu pastor e estão com ele, quando ele às sabe chamar.

Muito obrigado.

José Miguel Alves