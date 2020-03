Para onde caminhas, mundo?

Os males do mundo continuam sem cura e as doenças que apressam a morte multiplicam -se em números assustadores. O aparecimento e disseminação do Corona vírus pôs o mundo em convulsão e, paradoxalmente, também o paralisou. Desde as maiores potências mundiais à mais recôndita localidade.

Está na nossa essência a sede de relação/comunicação e todos sofreremos com a “Solidão” que nos é imposta. Porém,não permitamos que o medo, o egoísmo ou a ignorância façam de nós arautos da própria desgraça. Todos nós temos o dever de contribuir para a erradicação do flagelo que nos atinge,da melhor forma que pudermos,acatando e seguindo criteriosamente as orientações que nos vão sendo transmitidas nesse sentido.

A sociedade global de informação em que vivemos é um instrumento privilegiado para as autoridades públicas melhor comunicarem com a população, mas é também veículo de fácil propagação de informação falsa,alarmante e geradora de pânico. Estejamos atentos e actuemos com discernimento, mesmo que não tenhamos sentido muita proximidade das autoridades locais. Acho que deveria ter havido maior divulgação de atitudes comportamentais a adoptar por parte de quem trabalha directamente com o público. Por incrível que pareça,ainda há muita gente que não está nas redes sociais e não vê noticiários. É preciso pensar em todos.

Os nossos medos,as alterações dos nossos comportamentos hão-de passar e todos aprenderemos a viver com isso. A actividade viral é ainda uma incógnita, mas mais cedo ou mais tarde a medicina vai descobrir a vacina ou algum tipo de tratamento. Entretanto,teremos de ser “Um por todos e todos por um”. E que Deus nos ajude.

Madalena Castro