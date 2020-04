Pandemia e Economia

Os empresários estão preocupados, uma vez que a pandemia que grassa por todo o mundo trouxe consigo uma grande recessão, o mundo está parado, em tratamento e os negócios estão em risco. Isto é um facto, a somar aos problemas do contágio, do Serviço Nacional de Saúde, dos empregos, falta de rendimentos das famílias e das instituições para suprirem as necessidades da comunidade. Vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros e, se a sociedade está em crise, todos nós estamos afectados, não apenas os empresários.

O Senhor Miguel de Sousa, empresário e político, escreveu no DN que é preciso muito dinheiro para as empresas sobreviverem. E mais: diz que o Lay-off faz transferir para a Madeira 50 milhões de euros do Orçamento de Estado a fundo perdido. Então o dinheiro do OE não é dinheiro dos nossos impostos? Tão necessário para as necessidades de todo o Povo português! Parece que estas palavras saiem da boca de alguém que só pensa em gastar ou como se o dinheiro do OE estivesse lá a refilar todos os dias. Desde que não seja do Orçamento Regional pode-se gastar à fartazana. Pensa certa gente como o Senhor Miguel de Sousa.

Diz ele que muitos empresários fazem muitos sacrifícios. É verdade que alguns, que de empresários só têm o nome, sobretudo os que trabalham por conta própria, vivem com dificuldades, sobretudo no momento presente. Mas não se pode generalizar. O Senhor Miguel de Sousa e outros como ele, deveriam experimentar trabalhar por conta de outrem, ganhar o salário mínimo e aprender o que é fazer sacrifícios.

Outro assunto que este senhor abordou é a situação dos partidos políticos. Ataca os partidos de esquerda, uma vez que pertence ao PSD, que é um partido da direita. Chama “parasitas de esquerda” que nada produziram e andam na política para se elegerem a si próprios.. Um indivíduo que tem protagonizado lutas políticas para ser eleito e ter a veleidade de escrever afirmações destas, o que pensa dos leitores? Que somos todos ignorantes? Estúpidos? E ainda chama parasitas aos políticos de esquerda! Seria melhor que olhasse para a Fundação Social Democrata-PSD, que recebe muito dinheiro da ALM e, segundo veio a público há alguns anos, devia milhares de euros de água e electricidade e também à empresa Horários do Funchal. Quem são os parasitas? Os políticos da esquerda ou os do PSD?

Segundo a Comunicação Social, alguns países não apoiam as empresas que levaram dinheiro para os paraísos fiscais e está muito certo. Vão buscar o dinheiro que possuem e segurem as suas empresas em vez de exigirem do Orçamento de Estado. Esta medida deve ser aplicada em Portugal e estendida às empresas que vão pagar impostos no estrangeiro. Se não contribuem para o Orçamento de Estado não têm o direito de beneficiar dele.