Paixão e ódio com crime ao fundo!

Há por aí uma malta que escreve e emite opinião sobre tudo e nada, sentados à lareira com o gato ao colo e a dar bucha ao cão, ou então nos cafés por onde desenferruja a língua com parceiro da mesma igualha, e passa a escrito o assunto, que destila ódio apenas, por quanto gargalo abre. Importam-se mais com o comportamento dos corruptos porque não batem com o coiro nas grades mas gozam à “fartazana”, do que o que deles resulta em prejuízo avultado e sério para o país e, claro, para o povo. Ora eu desalinho um pouco, que é muito, pois a mim interessa-me mais a restituição dos valores que eles roubam para seu benefício e dos amigos, e demais cambada do seu círculo, do que a prisão possível que lhes desejam eles paguem, após muita sentença e juízo em tribunais de ouro. Que lucro eu, com tal sentença sempre incumprida, se as ricas fortunas “desviadas” nunca mais regressam aos cofres, tesourarias, de empresas gigantes, outras falidas, e banca encrencada, de onde nada devia ser extorquido, e são apenas substituídas por incriminações, perseguições, que acabam por dar em nada, sem que haja reparação dos crimes causados, e que arrastam o povo para a procura de pão por entre as lixeiras e entre ratos, cães e gatos famintos? Dirão os doutores da matéria e bem sentados no alinhamento, que é para que sirva de exemplo, e evitar um comboio de tais comportamentos que outros possam apanhar. O país que sofre com tais “gestores, empresários, investidores, capitalistas” que fazem disso modo de vida, deve-se a eles em primeiro lugar, obrigá-los a reporem a riqueza dos bens rapinados, do que por a primazia na sua prisão, como solução dos males praticados e que depenam o povo, que lhes garante o luxo em que navegam, por troca do lixo onde são despejados e despojados, e se arrastam até caírem numa vala ou fossa a céu aberto. Destas penas aplicadas aos “gatunos”, o país recuperava mais e melhor, e ainda evitava despesas com presos do calibre que persegue com ódio, depois de muita colaboração e compadrio, ou viverem em coligação, sem que se ouvisse qualquer alarme!

Joaquim A. Moura