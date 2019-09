País dos absurdos!

Há poucos dias, através de vários órgãos de informação, as pessoas tomaram conhecimento de uma serie de personalidades que auferem pensões milionárias e subvenções vitalícias, por eventuais serviços prestados ao País.

Muito sinceramente nada de pessoal nos move contra os ilustres beneficiários, sejam eles madeirenses ou continentais.

Provavelmente, limitam-se a receber o que a Lei lhes confere, Lei essa elaborada e depois aprovada por muitos daqueles que esperam no futuro serem também contemplados.

O PODER neste País – nos outros não sei nem me interessa saber- é um jogo de interesses, é o que mais pode sacar para si e dividir para os que mais lhes convém.

Contudo, o que aqui interessa questionar, são as razões que levam a atribuição destas (milionárias) reformas e subvenções vitalícias num País com reformas baixas, recebidas por pessoas após vários anos de trabalho e, consequentemente, de descontos.

Estas “benesses” no mínimo ridículas e até provocadoras para quem toda a vida trabalhou e que usufrui pensões miseráveis ou mesmo para aqueles que hoje trabalham com salários a roçar a mediocridade e com horários bem à imagem do que se praticava em outros tempos, (note-se, muito antes da Revolução) vêm premiar o quê?

O “esforço” que fizeram para serem o que foram? Sim, só pode ser. Só que, se saiba, ninguém foi obrigado a ir para a política e muito menos a ocupar qualquer tipo de cargo. Escolheram livremente o rumo a dar à sua vida e pelas funções desempenhadas – bem ou mal, muitas vezes mal – foram devidamente remunerados.

Alguns, inclusive, com mordomias e privilégios que certamente não teriam ou disfrutavam se tivessem ficado “cá fora” nos seus empregos por conta de outrem ou em atividades liberais.

Bom, mas para fechar este triste capítulo – sobre ele muito havia para escrever – só devo recordar que as “ denuncias “ feitas devem fazer aumentar o numero da abstenção às próximas eleições e, caso tivesse acontecido mais próximo do ato eleitoral, – como deveria ter sido – então, provavelmente, teriam sido milhares os que se juntavam aos que, pura e simplesmente, não perdem o seu tempo a votar.

As pessoas estão, felizmente, cada vez mais consciencializadas que “isto” já não vai só com mudanças no PODER, pois a “cantilena” é sempre a mesma há quarenta e poucos anos.

A classe política caiu completamente no descrédito, os partidos são considerados-passe a expressão - fabriquetas de “poleiros”, centros de emprego de onde têm saído a grande parte dos irresponsáveis e incompetentes que vêm governando TODO O PAÍS em (quase) todas as áreas e, pelas mãos ou apoio dos mesmos, outros se preparam para governar.

As exceções à regra existem, mas são tão poucas que quase não se dão por elas.

- Falando no que cá diz respeito, estamos a pouco tempo de novas eleições regionais e o poder de escolha dos madeirenses, (sejamos honestos) mantem-se exatamente igual ao que existia há 20 ou 30 anos.

Maior escolha não é só mais quantidade de partidos, nem apenas mudar as “moscas” nos habituais concorrentes, é, indiscutivelmente, melhor conteúdo humano, expansão de ideias concretas e, sobretudo, racionais, a merecerem credibilidade pela parte do eleitor.

De promessas vagas e denúncias de coisas pontuais de que porventura estejam mal, são perfeitas imitações de campanhas anteriores, insuficientes para levar os eleitores a concluírem que estão perante alternativas sérias e credíveis.

Falar em MUDANÇAS ou em VONTADE DE MUDAR é, igualmente, um” disco já riscado” ouvido em todas as campanhas eleitorais com os resultados que todos nós sabemos e que, pelos vistos, tem tudo para continuar.

Esta é a nossa opinião, o 22 de Setembro breve chegará para nos dar ou não razão.

Aguardemos.