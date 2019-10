Ficou claro que o órgão máximo da autonomia com maior valor, na prática, não é o que tem o poder legislativo. Este já estava desconsiderado aos olhos da opinião pública pelo comportamento pouco digno de alguns dos seus elementos, pela forma desdenhosa como era tratado pelo poder executivo e porque os cidadãos vêm nele uma mera correia de transmissão da vontade deste. Não constituiu portanto surpresa que na negociação política para a nova fórmula governativa da Região aquele órgão fosse totalmente desvalorizado. Se a população fosse questionada sobre a sua utilidade estou certo que a maioria responderia de forma negativa. A verdadeira “jóia da autonomia” está algures dentro do poder executivo onde são tomadas as decisões acerca da aplicação dos dinheiros públicos e portanto da repartição da riqueza que é de todos. Que uma das partes da nova fórmula governativa da região não perceba esta questão é surpreendente. Porém a outra bem consciente não hesitou na cedência da falsa “jóia da autonomia”, o poder legislativo, cujo valor parece estar ao nível daquilo a que o povo designa por “ouro do curral”. Este episódio mostra à saciedade que o verdadeiro poder reside naquela meia dúzia que detém o poder económico. À parte mais frágil da coligação foram entregues órgãos e competências com pouca importância na mudança de rumo desejada pela maior parte da população. Mas cuidado porque esta pode ser a última oportunidade. Ou interpretam bem os resultados eleitorais e governam em conformidade ou poderão ir as duas partes da coligação ao fundo sendo certo que nesse naufrágio a parte mais fraca terá poucas hipóteses de sobrevivência. O plano inclinado em que a embarcação se encontra aponta para essa possibilidade.

Manuel João Baptista Rosa