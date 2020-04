Ao contrário do que disse o ex-presidente da República, Ramalho Eanes: « Nós os velhos (...) se chegarmos ao hospital temos de ceder os ventiladores ao homem que tem mulher e filhos»(!), não! Os velhos também são gente e pelo seu esforço, abnegação e trabalho, enquanto novos, o nosso amado Portugal continua a existir. Poderei no limite perceber a compaixão de Eanes, mas este não é um cidadão comum. Além de ter exercido aquele cargo político é membro do Conselho de Estado e ter-lhe-ia ficado bem melhor,porque a sua voz é ouvida, se tivesse apelado para a robustez do Serviço Nacional de Saúde que, caso não existisse,esta pandemia transformada em pandemónio mortífero seria muito mais aniquiladora ...

A medicina privada acordou tarde e nem o Estado de alerta fez com que esta se disponibilizasse... Quem é pobre fica apeado. Se isto não foi colocar os lucros à frente das pessoas! O que foi?

Amei os meus velhos avós e estimo todas as pessoas antigas, esperando que estas, se tiverem que recorrer ao SNS no hospital - não se sintam derrotadas. Registe-se a heroicidade dos trabalhadores do SNS, Bem-Hajam!, e oxalá haja e tenham ventiladores para quem precisar e se salvar!