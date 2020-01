Os pequenos ditadores eleitos!

Temos no funcionamento das nossas instituições, “democratas”, situações típicas, das ditaduras, antigamente, o povo obedecia, ou levava porrada, agora o povo, obedece, caso contrario, paga; paga a dobrar, ou a triplicar, com leis feitas, à medida, do aumento da receita e da penhora.Nas recentes alterações da lei, feitas de forma adequada, os nossos ministros das finanças, focados, na receita e no controle do deficit, o que interessa, é cobrar, cobrar muito, e tudo penhorar, ordenados, bens imoveis, moveis, tudo. Taxar de forma indirecta e sim, roubar, o poder de compra das famílias. Ora, agora, o que parece, desde que um imóvel, deixe de pagar, agua, ou luz, e logo, pelos municípios, lhe é conferido o estatuto de devoluto com o agravamento do IMI a triplicar, pelo menos cá no burgo funchalense, o que não significa, que esteja abandonado.Por vezes, no acto de uma compra, ou herança, os novos proprietários, podem, mandar retirar os respectivos contadores, e das duas, uma, ou convém, mandar instalar, novos, em nome do novo proprietário, ou inclusive, esperar, enquanto se decide, que fazer com o imóvel, em termos de reabilitação e recuperação, do mesmo: aqui é que reside o problema, o município, é mais célere a deliberar, pelo estatuto de devoluto, que nós a planear que fazer com o imóvel, a receita fala, mais alto.É que quando se retiram os contadores, deixamos de pagar as taxas, a do esgoto, a do lixo, e do contador da luz, a celebre taxa do audiovisual; mas logo esta situação é reversível, com a colocação de novos contadores, já o agravamento do IMI, ao que parece, fica, não existe retrocesso, talvez, até nos célebres apoios à reabilitação urbana, seja concedido, um período de carência, quem sabe, talvez seja contemplado.Mas o que irrita, são estes governos da trampa, piores estes “rosáceos”, que os governos comunistas, vão pela lei, contornando, agravam o IMI, o desgraçado, se não paga, é penhorado, e foi tão saudável, ouvir o actual Presidente de Câmara, afirmar, que aqui no Funchal, até só se triplicou o IMI aos “considerados devolutos”. Este é um dos muitos exemplos, de como governos democratas, portam-se bem pior, que ditaduras, a coberto de leis feitas á medida, das suas intenções e subordinada ao aumento da receita, no caso, do IMI, é um imposto estupido, que deveria ser eliminado. Em Portugal a propriedade privada, corre sérios riscos, com esta gente, de um momento para o outros temos esta gente a penhorar pelo estado, e a vender aos amigos, em praça publica, a leiloar, de forma controlada, que não é mais do que uma forma de se apropriar, de propriedades de famílias, algumas seculares, e que por alguma, razão, deixaram, de poder cuidar daquilo que é por direito familiar, seu, com histórias sucessórias, herdado, propriedades que custaram o suor e o trabalho dos seus antepassados. Temos avós e avôs que trabalharam para esta gente: vergonha.

J. Edgar M. da Silva