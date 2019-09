Os madeirenses segundo o PS

Não é novidade a estratégia delineada por António Costa há quatro anos com o objectivo de conquistar a Madeira e aqui instalar um novo feudo socialista – a denominada “família socialista” – à semelhança do ocorrido nos Açores e no Continente onde os cargos públicos são preenchidos por familiares e amigos. O escândalo tomou tais proporções que tem sido notícia além fronteira. Por cá... tudo tranquilo, “segue o baile”.

A citada estratégia tem contornos dantescos pois o PS (António Costa) não se fez rogado em prejudicar os madeirenses com o intuito de daí obter, ou tentar, dividendos políticos. É a indiferença face aos problemas graves existentes na Madeira como a questão dos transportes, são os constantes boicotes à economia madeirense, o dito por não dito na resolução de problemas ou no prometido apoio que depois não vem, enfim um rol de acções condenáveis de modo a causar embaraços ao Governo do Dr. Miguel Albuquerque (PSD) e “fornecer” armas ao seu acólito regional – Cafôfo – que promete e garante resolver todos esses impasses, sabendo de antemão ter as costas protegidas (protecção vinda do Costa) desde Lisboa, via PS, via António Costa e que, obviamente, a concretizarem-se traria dividendos importantíssimos no futuro, isto é, a possibilidade de assentarem arraiais na Madeira. Mas como já se conhece o resultado e o significado da frase «palavra dada é palavra honrada» proferida por António Costa e tão aplaudida pelos socialistas, a desconfiança é grande.

E se a desconfiança já é grande, a certeza passou a ser realidade quando António Costa na sua recente vinda à Madeira, após prometer mundos e fundos, resolver todas as ambições madeirenses e mais blá, blá, blá, declara, alto e bom som, (sic) «mas não passarei nenhum cheque em branco aos portugueses e aos madeirenses». Uma vez que não fez nenhuma referência aos açorianos, o que pressupõe incluí-los nos “portugueses”, ficamos a saber que para o Primeiro-Ministro de Portugal, líder do PS, candidato a futuro (de novo) Primeiro-Ministro, a Madeira não é Portugal e consequentemente os madeirenses não são portugueses. É grave e uma afronta aos madeirenses. Mas o mais grave para a Madeira e para os madeirenses é que não houve por parte do candidato do PS M – Cafôfo – nenhum reparo a esta frase, nenhuma demarcação, nenhuma condenação, o que faz supor também que, ou está de acordo, ou que não passa de um peão, de uma marioneta nas mãos do PS nacional. Ao invés, não tenho dúvidas que se este triste episódio tivesse ocorrido no seio do PSD, o seu líder nacional tinha sido imediatamente posto no seu lugar.

Espero e faço votos de que no próximo dia 22 os madeirenses voltem a mostrar que o seu verdadeiro e enorme portuguesismo reside efectivamente na sua coragem de ser madeirense, na sua identidade e independência moral, não permitindo que gente obscura tome conta dos seus destinos. A Madeira e os madeirenses merecem a continuidade do progresso, da estabilidade e do reforço da sua identidade cultural e histórica e para tal sabem em quem devem entregar o seu destino que certamente não é quem os despreza e trata mal.

Nuno Alves Caetano