Os Invisíveis Operacionais!

Aliás os invisíveis na saúde são até muito visíveis, porque nada se inicia num turno sem eles. São cruciais e indispensáveis; são profissionais que merecem o nosso respeito e consideração; o seu mérito poucas vezes reconhecido e muito desvalorizado, com COVID, ou sem COVID, o SRS não passa sem eles, aliás nenhum sistema de saúde, ou modelo poderá ser fundado sem estes profissionais.Durante a fase “quente do COVID”, os Assistentes Operacionais não passaram despercebidos nem foram invisíveis, e sempre serão uma estrutura profissional nuclear, no hospital são, um dos “braços armados” cruciais na luta, de todos na contenção da disseminação da infecção intra-hospitalar, e estão preparados, possuem competências, que tardam a ser reconhecidas, valorizadas e plasmadas numa carreira técnica, em especial que seja valorizada a experiência e a peritagem adquirida em anos de serviço.A preparação e a formação devidamente reconhecida por habilitações, que urge regulamentar. Uma empresa que não reconhece o valor e o mérito dos seus recursos humanos, não merece ser considerada “empresa”, se discrimina e desvaloriza um sector profissional, é pior, porque a excelência dos seus recursos humanos é garante de qualidade e segurança dos cuidados prestados e dos serviços que disponibiliza, se os despreza, é um contra-senso, o que é válido para todos.Não podem os responsáveis políticos, adiar mais as reivindicações destes profissionais. Não será só pelo seu papel na luta contra o Covid-19; já o merecem á muito, a actual pandemia fez despertar que os profissionais de saúde, são todos os que numa empresa com o objecto social de tratar e cuidar existem.Os Assistentes Operacionais, que são Técnicos Operacionais de Saúde, merecem o reconhecimento do seu valor, merecem de uma forma definitiva saírem do “saco” onde todos foram metidos e desvalorizados, os enfermeiros com a sua OE e os seus sindicatos, pouco a pouco recuperam a sua carreira, estes profissionais, precisam que o governo, de forma séria os valorize, porque isso é mais importante que aplausos e os tais 40€ que de engodo nas últimas eleições lhes atiraram. Aguardemos pelo pós Covid, e devemos estar atentos porque poderá ser necessário relembrar aos políticos que o COVID veio para ficar, e os profissionais de saúde não são gente descartável.