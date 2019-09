Os impostos são recursos financeiros colocados à disposição do Estado pelos cidadãos com a finalidade de financiar as suas necessidades financeiras, relacionadas com: a) Despesas correntes primárias (educação, saúde, segurança, justiça, governação, etc) b) Amortização da dívida pública contraída para financiar os défices na área corrente primária (Impostos < despesa primária) bem como o serviço da dívida (capital + juros) com origem no financiamento dos investimentos públicos (estradas, hospitais, escolas, tribunais portos, aeroportos). Uma gestão equilibrada das contas do Estado assenta na obtenção de excedentes na área corrente primária (impostos > despesa primária) capazes de cobrir o serviço da dívida pública. Por imperativo financeiro (equilíbrio) os investimentos públicos devem gerar aumento da receita fiscal com base no aumento da capacidade económica dos cidadãos (rendimentos, património, despesa) induzida pela alavancagem da economia do sector privado (economia transacionável) principal justificação para a sua realização. Quando este requisito não se verifica (impostos induzidos pelo investimento <despesas de manutenção do investimento + despesas com serviço da dívida ocasionadas pelo investimento) as soluções para manter o equilíbrio das contas do Estado consistem na redução da despesa corrente primária, com a inevitável perda de qualidade dos serviços públicos prestados, agravamento da carga fiscal (mais receita fiscal não induzida pelo investimento) ou ambas as soluções em simultâneo. Os investimentos públicos não são maus por natureza porque têm como finalidade dinamizar a economia do sector privado com todas as vantagens que daí advêm (+ investimento no sector privado + emprego +rendimentos +receita fiscal). Têm é que ser devidamente ponderados quanto à sua necessidade mas sempre com absoluto respeito pela regra do equilíbrio financeiro (receita fiscal induzida pelo investimento > despesas de manutenção do investimento + despesas inerentes ao serviço da respetiva dívida). A não ser assim estaremos a hipotecar o futuro das novas gerações com impostos desnecessários. A redução da população, devido à baixa da natalidade e aumento da emigração, prova que os efeitos desejados sobre a economia do sector privado não se verificaram e por isso o agravamento da carga fiscal tem sido e continuará a ser inevitável. A não ser que outras fontes de receita pública surjam.