Os extremistas

Quase todos os que se consideram intelectuais, são da esquerda mais radical. Porque, é chique! É fixe ser da esquerda radical. É um problema de ficar, de parecer bem... perante os outros. Aqui, em Portugal, temos como protagonista principal o Bloco de Esquerda. Existem alguns “meninos queques” no BE, porque é giro, é diferente. Mas, não fazem nenhum!Trata-se de um partido de doutrina ‘trotskiquista’, que defende as populações mais carenciadas, mas que promete mundos e fundos – praticamente o impossível... É o tal radicalismo absurdo, que não faz sentido algum! Todavia, durante a discussão dos orçamentos do Estado, lutam por medidas que vão de encontro dos mais desfavorecidos. Mas, agora... muita atenção e cuidado! Está aí, uma doutrina populista envenenada e perigosa de exrema direita, que é o “Chega” de André Ventura. Que tem um discurso claro, explícito e directo, põe o dedo na ferida em muita coisa que está mal no país (como por exemplo a corrupção), que impressiona deste logo pessoas menos atenta. Mas, não defende os interesses dos mais desprotegidos ou do povo em geral. Antes pelo contrário! Defende sim, os mais ricos e poderosos, que são claramente beneficiados!Trata-se de um estado onde vigora o liberalismo puro! Então, porque razão, as pessoas aderem a estes partidos de extrema direita? Porque estão fartas dos partidos tradicionais, nomeadamente PS e PSD, que nos governam há 40 e tal anos. Estão cansadas de assistir a escândalos consecutivos de alta corrupção, cometidos por políticos no activo ou fora dele e, por grandes grupos económico/financeiros que nunca são julgados. Parece que a justiça só funciona para um lado?... o lado mais fraco!?...Estão fartas deste sistema - podre por dentro - e que já cheira mal por fora. Porque não, experimentar os círculos uninominais? Que já existem em países como: a Alemanha, Reino Unido, França, Grécia, Chipre, entre outros países da UE? Não é perfeito (como nenhum é?...), mas é diferente! Em vez de ser os líderes partidários a escolher os candidatos, são eleitores a fazê-lo. Há aparentemente uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor. Este sistema é usado não só para eleger o primeiro-ministro (governo), como também, a nível autárquico. Todavia, há países que usam um sistema misto. No entanto, em Portugal, nada muda ou mudou, porque existem muitos interesses instalados !...Mas, a solução nunca pode passar pelos extremistas tanto da esquerda, como da direita, nem pelo PCP que está calado que nem um rato, sobre o escândalo Isabel dos Santos. Neste momento, é a extrema direita que está a cativar mais o eleitorado, tanto em Portugal, como em muitos países da UE.

Jorge Macedo