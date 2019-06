Os doentes mentais merecem (ainda) mais

A Psiquiatria, valência importante, sempre foi a bastarda da Medicina. O Serviço Nacional de Saúde já residual e para pobres

para a doença mental ainda responde menos! Porquê?

Uma reportagem ousada e corajosa da TVI pôs a nu maus-tratos e negligências no Hospital Psiquiátrico Conde Ferreira. A

dramática realidade há um ano foi verificada pelo Ministério Público que investigou o abandono dos doentes mentais internados.

A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sem arguidos(!). A investigação descobriu doentes

acamados com feridas ulceradas profundas colocados em colchões no chão... Isto é desumanidade atroz!

E, quando se esperava uma comunicação decente, objectiva e reparadora do presidente do conselho executivo do Conde Ferreira, desconcertante afirmou: «Nós tratamos muito bem dos nossos doentes. O nosso doente é o foco principal da nossa actividade!»,

Isabel Beltrão, médica pertencente à Associação Nacional de Cuidados Continuados, considera estranho que ulceras de tamanha

gravidade surjam em ambiente hospitalar. A Psiquiatra, Ana Matos Pires, com 25 anos de experiência diz que os quartos de

isolamento onde ficam os internados lhe faz lembrar a ‘Torradeira do Tarrafal’! As condições sanitárias são indesejáveis.

Os doentes mentais do Hospital Psiquiátrico Conde Ferreira estão entregues à inqualificável incúria e malvadez! Urge a PGR agir

com determinação e sem complacências. O presidente do Conde Ferreira já ontem devia estar despedido com justa causa! A bem da nossa e da deles - saúde mental!